Outer Banks Saison 2: date de sortie, bande-annonce et ce que nous savons

Le drame pour adolescents de Netflix Outer Banks a été un énorme succès en 2020 et a rapidement reçu un renouvellement de la saison 2. La série se déroule sur les Outer Banks en Caroline du Nord et se concentre sur la division entre les résidents de la classe ouvrière (connus sous le nom de Pogues) et les riches résidents saisonniers (connus sous le nom de Kooks). Les adolescents se précipitent pour localiser le trésor dans un navire coulé et s’affrontent entre eux.

le outer banks La finale de la saison 1 a vu John B. Routledge, un protagoniste, se rendre aux Bahamas pour trouver le trésor. C’est tout ce que nous savons sur la saison 2.

Date de sortie, distribution et intrigue

La saison 2 d’Outer Banks sortira le 30 juillet 2021.

Tous les épisodes de Teen Drama seront disponibles sur Netflix. L’émission sortira sur Netflix cet été. Netflix a également révélé quelques images de la nouvelle saison. La deuxième saison contiendra dix épisodes.

Vous pouvez rattraper votre retard sur la saison 1, avant la sortie de nouveaux épisodes.

Tous les acteurs reprendront leurs rôles. le liste présente Chase Stokes dans le rôle de John B. Madelyn Cline est Sarah Cameron. Madison Bailey incarne Kiara « Kie » Bailey dans le rôle de Madison Bailey. Rudy Pankow est JJ. Austin North joue Topper. Charles Esten est le quartier Cameron. Drew Starkey est Rafe Cameron.

La nouvelle saison se poursuivra là où la saison 1 s’est terminée.

John B. et Sarah continueront leurs aventures aux Bahamas. Les nouvelles images ont également montré que l’équipe de Pogues s’amusait à la maison en ville. De nouveaux ennemis rejoindront l’équipe et les enjeux pour JJ, Pope, Kiara et Pope augmenteront.

Ce sera excitant et passionnant de voir qui peut gagner la course pour 400 millions de dollars. Le groupe pourra-t-il se réunir et travailler à nouveau ensemble maintenant qu’il a découvert un secret ? Préparez-vous pour la nouvelle saison et notez les dates sur vos calendriers.

Bande annonce

Netflix n’a pas encore publié de bande-annonce pour la saison 2 d’Outer Banks, mais nous nous attendons à ce que ce soit bientôt étant donné que la série reviendra cet été. Vous pouvez regarder les 10 épisodes d’Outer Banks sur Netflix. Revivez l’histoire d’amour de John B. et Sarah, leur quête audacieuse du trésor du Royal Merchant et le reste de l’aventure ensoleillée.

