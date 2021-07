– Publicité –



La deuxième saison de Netflix d’Outer Banks nous a écrasés comme une pluie torrentielle avec autant de mystères + trésors + ébats + vocabulaire étrange mais très citable que notre petit cerveau pouvait en gérer. John B ne sera pas nié, nous avons eu un autre grand cliffhanger. La famille de Sarah a pris la croix de Saint-Domingue et a tenté de tuer Sarah.

Lorsque Sarah est sauvée par les Pogues, elle décide de jeter la croix à la mer, mais les proches de Sarah la récupèrent et poursuivent l’équipage avec tous les trésors. Oh, et le père de John B. est toujours avec nous. Est-ce une bonne finale? Après avoir eu la chance de prendre quelques instants, continuez à lire pour tous les détails sur la prochaine saison.

N’oublions pas la dernière pensée. Les alligators semblent s’amuser avec cette attaque. Première, Alligator Loki. Alligator vorace Netflix. Qu’est-ce que nous faisons?

Outer Banks reviendra-t-il pour la saison trois et quand sera-t-elle diffusée?

Qu’est-ce que Netflix ? Netflix ? Pourquoi ne pas simplement arrêter de diffuser de nouvelles saisons dans une émission populaire ? Chéri. La plateforme de streaming n’a pas encore révélé si nous verrons la troisième saison de la manne côtière. Il y a probablement une troisième saison en préparation, mais rassurez-vous. Jonas Pate de Entertainment Weekly, créateur d’Outer Banks, a parlé du jeu à long terme de la série l’année dernière.

« Depuis le début de la série, nous l’avons toujours considérée comme une série de quatre ou cinq saisons, mais quatre », a-t-il déclaré. « Nous l’avons parcouru assez loin. J’espère juste que nous pourrons avoir la chance de raconter ces histoires.

Que pourrait-il se passer dans la prochaine saison des Outer Banks ?

Il semble qu’il y ait une voie claire pour les Pogues vers l’avant. Cependant, Pate nous a récemment donné quelques éclaircissements.

Pate a déclaré : « Nous ne pouvons pas éclairer tout le monde tout le temps. Ce n’est tout simplement pas possible. Nous ne pouvons qu’espérer que s’ils continuent, il y aura d’autres personnages qui seront à l’honneur.

Attendons-nous un épisode lourd de JB, avec le père de John B vivant? Peu importe si quelqu’un dans le reste du casting obtient ce projecteur dont Pate a parlé, nous pouvons nous attendre à ce que ce soit un point majeur de l’intrigue au cours de la prochaine saison.

Et quoi d’autre? La chasse continue. Ward et Camerons ont encore du mal à régler contre les Pogues. Par conséquent, nous nous attendons à une autre impasse à S3 E1. Bien que les Pogues aient décidé de jeter la croix, cela ne nous surprendrait pas de voir l’équipage s’emparer du trésor. Ensuite, les méchants reprendront le trésor. À un moment donné, les trésors seront remplacés par de nouveaux. Cela continuera jusqu’à ce que Netflix dise que c’est fini avec Banques extérieures.