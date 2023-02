« Outer Banks »: la mort de Ward expliquée et ce que cela signifie pour la saison 4

ALERTE SPOIL! La troisième saison de Banques extérieures apporté beaucoup plus d’action que d’habitude. Il s’avère que dans ce nouveau lot d’épisodes, nous avons pu assister à l’inclusion d’El Dorado et La mort de Ward Cameron dans la dernière ligne droite. Cependant, ce serait ce dernier fait qui laisse un personnage mémorable comme futur antagoniste principal pour les futurs épisodes de la série.

Ça ne fait aucun doute que Banques extérieures Il a été bien accueilli par les critiques et les fans, notamment en raison de la romance qui a émergé chez certains des jeunes aventuriers appelés Pogue. Bien sûr, c’est la mort de Ward Cameron qui a ouvert la voie à la formation de nouveaux méchants, Rafe étant l’un des favoris pour assumer ce poste.

Comme on le sait, le père et le fils ont longtemps été une partie essentielle des conflits de l’intrigue, soit avec des conflits entre eux, soit avec d’innombrables disputes familiales. Cependant, le point culminant s’est produit lorsque Rafe a engagé les services d’un assassin pour mettre fin à la vie de son père.

Cependant, malgré le fait que le fils aîné de Cameron revient pour aider son père et le sauver des griffes de la mort, tout finit par être vain. Bien sûr, les théories sont déjà à l’ordre du jour de la part des fans de séries et fans de ladite série, qui espèrent que le sacrifice (encore à confirmer) de Ward au profit de Sarah pourra ouvrir la voie pour de nombreux antagonistes face à la quatrième saison de Banques extérieures.

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 4 DE « OUTER BANKS » APRÈS LA MORT DE WARD CAMERON ?

Alors que Ward et Rafe n’avaient pas beaucoup de similitudes en ce qui concerne l’exécution de leurs plans dans la série, la mort de son père dans la saison trois aurait un impact plus important sur Rafe. Rappelons que c’est lui qui a demandé aux Pogues d’assurer la survie de son père lorsqu’ils ont quitté le village, mais vu la mort de ce dernier, ce sera Rafe qui apprendra la mort de son père. Cameron dans l’Orénoque.

De cette façon, le départ de Ward servira de coup de pouce dans l’intrigue pour que Rafe assume le rôle d’antagoniste principal lorsqu’il voit que les Pogues n’ont pas réussi à garder son père en vie, nous en déduisons donc que la vengeance sera le principal assaisonnement de la quatrième saison. .

La mort de Ward apporterait un nouveau méchant pour la saison 4 (Photo : Netflix)

Il convient de noter que la relation entre Ward et Rafe n’a pas toujours été la meilleure, mais cela était en grande partie dû à la faible estime de soi qu’il ressentait envers son père à tout moment et à la recherche d’acceptation envers le récemment décédé. Maintenant, avec le parent mort, ce ne serait qu’un rêve et une vengeance contre tous les jeunes aventuriers.

RAFE SERA-T-IL LE NOUVEAU VILLAIN PRINCIPAL DES « OUTER BANKS » ?

Étant donné que Rafe était le méchant de niveau inférieur au cours des trois saisons précédentes, son incursion en tant qu’antagoniste dans Banques extérieures 4 pourrait être l’une des choses à considérer pour les Pogues, surtout après le départ de Ward. Dès lors, il serait probable que ce soit lui qui tente de se venger des jeunes aventuriers.

L’ascension de Rafe Cameron en tant que méchant dans « Outer Banks » aurait lieu dans la quatrième saison (Photo : Netflix)

Cette nouvelle facette de Rafe sera-t-elle vraie au sein de la production Netflix ? Eh bien, nous n’aurons qu’à attendre et continuer à nous délecter de la fiction de Josh Pate, Jonas Pate et Shannon Burke.