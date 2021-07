Outer Banks de Netflix a annoncé que davantage de drames Kooks contre Pogues arriveraient dans la saison 2?

– Publicité –



Netflix Outer Banks Le clip a annoncé que la saison 2 présentera plus de drames Kooks et Pogues avec un nouveau clip. Après ses débuts en avril 2020, le drame pour adolescents à suspense a atteint la première place de la liste de diffusion en continu de Netflix. La série, qui se déroule dans les Outer Banks de Caroline du Nord, suit un groupe de la classe ouvrière qui part à la chasse au trésor. John B (Chase Stokes), est le meneur et comprend ses meilleurs amis Pope, Johnathan Daviss et JJ Pankow.

Kiara Bailey (Madison Bailey), complète techniquement les Pogues de base. Mais, elle est la fille et propriétaire d’un restaurant à succès qui la met en territoire Kook. Les Kooks constituent le groupe d’élite des résidents saisonniers de la communauté. Leurs membres adolescents sont constamment en désaccord avec leurs homologues Pogue. L’intérêt romantique de John B, Sarah Cameron (Madelyn), est une source de tension entre Roméo et Juliette entre les classes d’entraînement. Sarah Cameron est considérée comme la princesse des Kooks. La saison 1 a présenté une agitation majeure entre les Kooks & Pogues. La deuxième saison d’Outer Banks poursuit cette tendance.

Netflix a assuré aux fans d’Outer Banks qu’ils pouvaient s’attendre à encore plus de confrontations de classe au cours de la deuxième saison. Le géant du streaming a publié un clip intitulé « Fired » avant la sortie du 30 juillet. Ce clip présente JJ en train de dénigrer les têtes avec Kelce, Deion Smith et Kelce lors de leur concert au restaurant. Ci-dessous le clip complet :

Kelce, Topper (Austin North), un ami et Kelce sont vus sur la scène promotionnelle. JJ entend John B accuser JJ tout en remplissant des bouteilles d’eau. Il réagit avec surprise et nie leurs affirmations. JJ et Kelce s’impliquent physiquement à la fin. JJ perd son emploi en conséquence. Netflix a sous-titré le clip : « Règle numéro 1. C’est toujours la faute du Kook. Jamais la faute du pogue. «

La participation de Topper à l’action mérite d’être notée, car elle contraste fortement avec son ego de la saison 1. Dans le clip, Topper essaie d’étouffer le problème dans l’œuf avant que Kelce ne rencontre JJ. Cela pourrait être un aperçu de ce que les téléspectateurs peuvent attendre du leader Kook autrefois vil dans Outer Banks Saison 2. Dans la saison 1, épisode 9, les téléspectateurs ont pu voir un peu de son humanité quand il a laissé Sarah (et John B) échapper. Cela pourrait être un signe que sa colère s’est peut-être apaisée.

Alors que Outer Banks Topper pourrait suivre un chemin rédempteur similaire à celui de Steve. Choses étranges Le drame de Kooks contre Pogue semble trop juteux pour être abandonné. Le topper peut se déplacer dans de meilleures eaux, mais cela ne signifiera pas la même chose pour ses amis. Le nouveau clip de la saison 2 suggère que les tensions seront élevées, comme les fans peuvent le voir sur ce clip.