« Outer Banks », aura-t-il la saison 3 sur Netflix ?

La deuxième saison de « Banques extérieures« Créé sur Netflix uniquement le vendredi 30 juillet 2021, mais les fans de la série jeunesse et les utilisateurs de la plateforme de streaming s’interrogent déjà sur un troisième volet de la fiction créée par Josh Pate, Jonas Pate et Shannon Burke.

Dans les premiers épisodes de la série avec Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Rudy Pankow, Austin North et Charles Esten, un groupe d’amis de Caroline du Nord s’est réuni autour d’une mission : retrouver le père de l’un d’eux. . Il a disparu il y a longtemps et personne ne sait rien de lui, ils ne savent ni comment ni pourquoi il a disparu. En cherchant l’ancêtre de leur chef, ils découvrent une carte au trésor qui cache un très sombre secret qui a dû être enterré dans le passé.

Alors que dans la saison deux, avec une fortune en jeu et leur avenir en jeu, les Pogues plongent tête baissée dans le danger pour résoudre un nouveau mystère… et affrontent des rivaux connus et inconnus. Alors y aura-t-il une troisième saison de « Banques extérieures« ?

« OUTER BANKS » AURA-T-ELLE LA SAISON 3 ?

Jusqu’au moment, Netflix n’a pas révélé d’informations sur l’avenir de la série jeunesse, mais apparemment dans le dernier chapitre, où John B., Pope, JJ et Kiara se préparent pour une confrontation sur le navire et Sarah se rend compte de la dure réalité de leur situation familiale, l’histoire de ces jeunes pourraient continuer dans une nouvelle fournée d’épisodes.

A la fin de la deuxième saison de « Banques extérieures« Big John se révèle être vivant et accepte de donner à Limbrey l’emplacement du vêtement du Sauveur en échange d’aider son fils. Ainsi, dans un nouvel épisode, Big John et Limbrey pourraient travailler ensemble pour éliminer Ward et Rafe.

De plus, il y a une chance que l’île où John et ses amis sont bloqués soit la même île vers laquelle se dirige la famille Cameron.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle du géant du streaming, qui prend généralement au moins six semaines pour évaluer la réponse du public et malgré le fait qu’il ne partage pas ces chiffres, ils peuvent influencer le renouvellement ou l’annulation d’un séries.

« Banques extérieures« C’était l’une des émissions les plus populaires de Netflix en 2020 et il est resté dans le top 10 du géant du streaming pendant plusieurs semaines, et le deuxième volet semble se dérouler de la même manière, il est donc possible que la fiction obtienne le feu vert pour de nouveaux chapitres.

Quel rôle jouera Limbrey dans la troisième saison de « Outer Banks » ? (Photo : Netflix)

QUAND LA SAISON 3 « OUTER BANKS » SERA-T-ELLE SORTIE ?

Oui Netflix renouveler « Banques extérieures« Pour une troisième saison, les nouveaux épisodes seront très probablement diffusés sur la plateforme de streaming à la mi-2022.