« Outer Banks 3 » sur Netflix : quand sortira la saison 3 date de sortie ?

Netflix n’a pas encore confirmé la troisième saison de « Outer Banks 3« Mais apparemment à la fin du deuxième volet, l’histoire de John B, Kiara, Pope, JJ et Sarah n’est pas encore terminée, entre autres, car leurs ennemis sont toujours en fuite et causent probablement plus de problèmes.

Avec sa première saison, la série créée par Josh Pate, Jonas Pate et Shannon Burke, est devenue l’une des émissions les plus populaires du géant du streaming en 2020 et est restée dans le top 10 pendant plusieurs semaines, et le deuxième volet semble suivre de la même manière. , il est donc possible que la fiction obtienne le feu vert pour un troisième lot de chapitres.

Même les showrunners de « Outer Banks 3« Ils ont déjà des projets pour la nouvelle saison, ils ont donc clôturé avec une grande surprise et laissé de nombreuses questions qui devraient être traitées bientôt.

Le père de Sarah n’abandonne pas et continue de se battre pour que sa famille garde le butin trouvé par John B. (Photo : Netflix)

QUAND LA SAISON 3 « OUTER BANKS » SERA-T-ELLE SORTIE ?

La troisième saison de « Outer Banks 3″N’a pas encore de date de sortie dans Netflix, mais très probablement les nouveaux épisodes seront diffusés sur la plate-forme de streaming pour mi 2022. Même si tout dépendra du début du tournage du prochain opus.

Le premier opus est sorti en avril 2020, tandis que le second en juillet 2021, donc, dans le meilleur des cas, le nouveau lot de chapitres pourrait être disponible en juillet ou août 2022.

Peut-être que le renouvellement arrivera en octobre 2021, ce qui signifie que le tournage pourrait commencer dans les derniers mois de l’année et se poursuivre avec le processus de post-production dans les premiers mois de l’année prochaine.

Combien d’épisodes comportera la troisième saison de « Outer Banks » ? (Photo : Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL LA SAISON 3 DE « OUTER BANKS » ?

A la fin de la deuxième saison de « Outer Banks 3 Big John se révèle être vivant et accepte de donner à Limbrey l’emplacement du vêtement du Sauveur en échange d’aider son fils. Ainsi, dans un nouvel épisode, Big John et Limbrey pourraient travailler ensemble pour éliminer Ward et Rafe.

De plus, il est possible que l’île où John et ses amis se sont échoués, après s’être échappés du navire de Ward et Rafe, soit la même que celle vers laquelle se dirige la famille Cameron. Cela signifie-t-il qu’il y aura une nouvelle confrontation? Les jeunes récupéreront-ils la précieuse croix ?

Pendant ce temps, en ville, le shérif Shoupe annonce la disparition des adolescents. Pourront-ils les trouver à temps ? Sarah dira-t-elle que son père est vivant ? Les Camerons recevront-ils enfin une punition ? Pourquoi le père de John B. n’est-il pas revenu ? Comment réagiront-ils lorsque vous rentrerez chez vous ? Que va-t-il se passer entre Pope et Chloé ?

« À mon avis, John B a mis tous ces enfants dans ces circonstances folles, et ils ont tous perdu à cause de son voyage. Il y a beaucoup de choses qui nécessitent une réponse. Je pense que ce sera un voyage très émouvant pour lui, si nous avons la chance d’entrer dans la saison 3 »,

a déclaré Stokes à Decider. « Toutes ces choses sont nombreuses. Pope a perdu sa bourse. le père de JJ [Rudy Pankow] il est parti. Toutes ces choses sont des réactions aux actions de John B et à la tentative de retrouver son père. »