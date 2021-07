« Outer Banks 2 »: ce qui s’est passé à la fin et ce que cela signifie pour la saison 3

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans la deuxième saison de « Banques extérieures», qui a été créée sur Netflix le vendredi 30 juillet 2021, même s’ils sont des fugitifs, John B et Sarah restent déterminés à traquer le trésor du Royal Merchant, qui se trouve dans le coffre-fort de Ward Cameron sur l’île de Nassau. .

Pendant ce temps, les Pogues tentent de surmonter la mort supposée de leurs amis, mais lorsque John B. les contacte et leur demande de blanchir son nom, le gang parvient à obtenir des preuves contre le père et le frère de Sarah. Cependant, chaque élément de preuve est rejeté par la police.

Après leur tentative infructueuse de voler l’or avec les personnes qui prévoyaient de les remettre pour récupérer la récompense, Sarah, qui est blessée, et John B. doivent retourner à Banques extérieures. Bien qu’ils soient réunis avec leurs amis, ils doivent aussi traiter avec les autorités.

John B. est arrêté et subit une attaque en prison, mais parvient à sortir de prison grâce au policier envoyant analyser l’arme que Kiara, JJ et Pop ont livrée. Pendant ce temps, les autorités recherchent Rafe, porté disparu après avoir tenté d’assassiner sa sœur.

Ward simule sa mort pour échapper à la justice (Photo: Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE LA SAISON 2 DE « OUTER BANKS » ?

Alors que l’enquête contre Ward et son fils se poursuit, les Pogues se concentrent sur le sauvetage de Pope de l’obsession que Carla Limbrey, une riche femme de Charleston et ancienne associée de Ward, a avec le jeune homme et ses ancêtres, car elle pense qu’ils sont la clé. pour trouver le trésor qui a quelque chose qui peut la guérir.

Il s’agit de la Croix de Saint-Domingue, qui contient apparemment la Robe du Sauveur, une relique chrétienne qui peut guérir de nombreuses maladies, et qui est en possession de Rafe et Ward, qui s’accuse des crimes de leur fils et feint son la mort. . Pour les empêcher de s’échapper avec Sarah, les Pogues déclenchent une explosion et s’infiltrent dans le vaisseau.

Lorsque Ward se rend compte que Sarah n’est pas l’un d’entre eux, il décide d’étrangler sa propre fille pour l’empêcher de révéler qu’elle est en vie. John B. arrive juste à temps pour sauver sa petite amie et au milieu de la confrontation, Ward tombe et se cogne l’arrière de la tête. Bien que ce soit l’occasion d’achever son ennemi, le protagoniste de « Banques extérieures« Décide de ne pas l’assassiner.

Bien que la famille de Rafe garde le trésor et que Ward soit soigné par un médecin, les Pogues parviennent à s’échapper du navire dans un canot de sauvetage. Pendant ce temps, le shérif Shoupe annonce la disparition des adolescents.

Les Pogues ont réussi à s’échapper du navire et ont maintenant un nouveau membre (Photo: Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 2 DE « OUTER BANKS » ?

A la fin de la deuxième saison de « Banques extérieures« Big John se révèle être vivant et accepte de donner à Limbrey l’emplacement du vêtement du Sauveur en échange d’aider son fils. Ainsi, dans un nouvel épisode, Big John et Limbrey pourraient travailler ensemble pour éliminer Ward et Rafe.

De plus, il y a une chance que l’île où John et ses amis sont bloqués soit la même île vers laquelle se dirige la famille Cameron.

A propos du retour du père de John B, les créateurs ont expliqué que c’était prévu depuis un moment. « Nous avons toujours su que c’était une carte que nous savions pouvoir jouer », a déclaré Jonas Pate à Decider.

« L’astuce pour ramener quelqu’un comme ça est le numéro un… vraiment essayer de trouver un endroit où le public ne vous attend tout simplement pas, où vous êtes trop distrait ou pris dans d’autres histoires. Je suppose que lorsque nous écrivions le sixième ou le septième épisode, nous avons vraiment commencé à penser « Eh bien, nous pourrions jouer cette carte à la fin ». Et on s’y est engagé à un certain moment. »

« À mon avis, John B a mis tous ces enfants dans ces circonstances folles, et ils ont tous perdu à cause de son voyage. Il y a beaucoup de choses qui nécessitent une réponse. Je pense que ce sera un voyage très émouvant pour lui, si nous avons l’opportunité d’entrer dans la saison 3 », a ajouté Stokes. « Toutes ces choses sont nombreuses. Pope a perdu sa bourse. le père de JJ [Rudy Pankow] il est parti. Toutes ces choses sont des réactions aux actions de John B et à sa tentative de retrouver son père. »