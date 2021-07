Outer Bank Saison 2: Date de sortie mise à jour, distribution, intrigue et en savoir plus

– Publicité –



Beaucoup de choses auront changé pour les Pogues bien-aimés lorsque Outer Banks reviendra dans toute sa splendeur ensoleillée (diffusion le 30 juillet). JJ, JJ et Pope (Jonathan Daviss) profitent maintenant de leurs étés pour une chasse à l’or à gros enjeux. Ils doivent également commencer une nouvelle année scolaire tout en pleurant leurs meilleurs amis John B (Chase Stokes) et Sarah (Madelyncline), qui, selon eux, ont été tués lors de la dernière tempête de la saison 1. Ils ne savent pas que John B, Sarah et Sarah est toujours bien vivante.

Ils sont actuellement en route depuis les Bahamas pour poursuivre la chasse à l’or Royal Merchant. Ces ados chasseurs de trésors ne vont pas beaucoup changer, même si les choses peuvent être différentes cette année. Par exemple, les Pogues pourraient échanger des maillots de bain contre des pulls et des pantalons lorsque la température baisse.

La saison 2 arrive très bientôt

Netflix a confirmé le retour à Outer Bank en juillet 2020. Nous avons appris de plusieurs sources que Netflix avait déjà autorisé la saison 2 avant de diffuser la saison 1.

La nouvelle saison offrira plus d’aventures et découvrira de nouveaux mystères. Il est confirmé que la série reviendra le 30 juillet 2021. Il y a de nombreux épisodes.

Des personnages qui reviendront

Parallèlement au retour de Banque extérieure, Netflix avait également confirmé que nombre de ses personnages reviendraient dans la prochaine saison.

Chase Stokes jouera John B

Madelyn, une actrice américaine, incarnera Sarah Cameron

Madison Bailey sera de retour chez Kiara

Jonathan Daviss est l’auteur de Pope.

Rudy Pankow jouera le rôle de JJ

Austin North jouera Topper comme avant.

Drew Starkey apparaîtra comme Rafe Cameron

Quartier Cameron, Charles Esten

La bibliothèque mettra en vedette Elizabeth Mitchell

Caroline Arapoglou agit sur Rose

Carlacia subvention en tant que Cleo

Kelce sera de retour en tant que forgeron Deion.

Assurez-vous d’apporter votre pop-corn et vos collations et profitez de la saison 2 d’Outer Bank