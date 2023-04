Ouija Shark 2 fait surface cet été

Le cauchemar ne faisait que commencer avec Requin Ouijaalors que l’histoire continue avec Requin Ouija 2. De Wild Eye Releasing, le film a reçu une date de sortie numérique du 25 juillet 2023. Les collectionneurs de médias physiques peuvent alors attendre avec impatience la sortie de l’ensemble Blu-ray Collector’s Edition le 15 août 2023.





Requin Ouija 2 est réalisé par John Migliore. Le film met en vedette Jayne Reilly Smith, Kylie Gough, Simon Wheeldon et John Migliore. Dans le film, Migliore revient dans le rôle d’Anthony, le rôle qu’il a joué dans le premier film. Gough et Wheeldon reprennent également leurs rôles tandis que Smith est présenté comme un nouveau personnage.

Mike Trebilcock et Semetary Spawn fournissent la partition du film ainsi que de nouvelles chansons. Le film est produit par Angela Migliore et produit par Rob Hauschild. Reilly, Brebilcock et Wheeldon sont producteurs associés.

« Le monde de Requin Ouija est imprégné à la fois de fantaisie et d’occulte, rendant presque tout possible », a déclaré Migliore à propos de la suite. « Je suis impatient de fournir plus que quelques surprises. »

Le synopsis pour Requin Ouija 2 peut être consulté ci-dessous:

Lorsque le requin Ouija émerge de l’enfer pour faire à nouveau des ravages sur terre, un sorcier ayant l’habitude de combattre le grand blanc fantomatique doit le suivre dans un paysage infernal multivers pour une bataille finale. Mais cette fois, il amène des amis pour aider à envoyer le requin dans l’oubli.





Bien sûr, un Blu-ray ne serait pas complet sans quelques bonus exclusifs, et Wild Eye Releasing a assuré que ce sera le cas avec le Requin Ouija suite. Les matériaux bonus pour le Blu-ray Collector’s Edition pour Requin Ouija 2 sont les suivants:

Commentaire avec le réalisateur John Migliore

Questions-réponses sur la première nord-américaine

Questions-réponses théâtrales japonaises

Interview théâtrale japonaise

Vidéos promotionnelles japonaises

Message de Noël japonais

Promo cinéma France

Galerie d’images des coulisses

Galerie d’images fixes

Scène supprimée

Prise alternative

Bandes annonces

Exclusivité BLU RAY – Affiche pliée

Exclusivité BLU RAY – Etui

La première Requin Ouija Le film est sorti en 2021. Il suit un groupe d’adolescentes qui invoquent un requin mangeur d’hommes à l’aide d’une planche spirituelle qui s’est échouée depuis l’océan. Pour se débarrasser de la menace titulaire, un spécialiste occulte doit entrer dans le royaume du requin Ouija et le renvoyer d’où il vient, bien que ce soit apparemment une solution temporaire.

Requin Ouija 2 sortira en numérique le 25 juillet et en Blu-ray le 15 août, via Wild Eye Releasing.