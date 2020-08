Oui, vous voyez 290 km / h sur le compteur de vitesse de la Honda Civic Type R Limited Edition

La raison d’être Honda Civic Type R Édition Limitée c’est être encore plus rapide sur circuit et, surtout, être plus rapide que votre ennemi juré, la Renault Mégane RS Trophy-R. Ce n’était pas à des extrêmes comme le trappe chaude Français, mais toujours moins de 47 kg et un châssis optimisé.

Telle est l’accent mis sur sa capacité à plier, que l’on oublie d’avoir 320 ch «prêt à semer» – ou sera-ce «au pied»? Plus que suffisant pour atteindre des vitesses élevées: 270 km / h est la valeur officielle de la vitesse maximale.

Cela les frappe-t-il? C’est ce que la publication française L’Argus a voulu prouver lors du test qu’elle a fait sur la Civic Type R Limited Edition, en l’amenant à un autoroute pas de restrictions.

Et ce que nous voyons, ce sont les chiffres du compteur de vitesse qui montent et montent jusqu’à ce qu’ils se stabilisent… 290 km / h (!), avec seulement 100 tr / min pour atteindre le limiteur.

Est-ce beaucoup plus rapide que le 270 km / h officiel?

Bien… Non, selon L’Argus. Tout d’abord, cette valeur a été atteinte au terme d’une longue descente. Deuxièmement, les 290 km / h sur le compteur de vitesse correspondaient à 281 km / h sur le GPS – même ainsi, une valeur respectable … dans l’avion, il devrait atteindre les 270 km / h officiels, non?

