Oui, vous pouvez gérer une ferme dans Tales of Arise

Bandai Namco fait une grosse affaire des activités parallèles dans Tales of Arise, et nous sommes tous d’accord. Dans la dernière bande-annonce du jeu, nous avons un aperçu de trois passe-temps différents : la pêche, la cuisine… et l’agriculture. Oui, c’est vrai, vous pourrez « récolter les récompenses de la terre » dans Tales of Arise, comme le dit la bande-annonce. Nous ne savons pas à quel point cela va être approfondi, mais vous avez au moins la possibilité de vous occuper d’animaux ridiculement mignons.

Vous pourrez également interagir et apprendre à connaître les autres membres du groupe chaque fois que vous ferez le camp, avec la bande-annonce montrant quelques scènes comiques.

Avez-vous hâte de Tales of Arise? Travaillez la terre dans la section commentaires ci-dessous.