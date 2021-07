Oui, le jour 2 se déroule sur Netflix avec le retour de Jennifer Garner

Une suite à Oui jour est maintenant officiellement en développement avec le retour de Jennifer Garner. Le film a été annoncé dans le cadre d’un nouvel accord entre l’actrice et Netflix qui la verra produire et jouer dans un certain nombre de nouveaux films pour le streamer, et parmi eux se trouve Oui Jour 2. Le film a été présenté en première sur Netflix en mars et a depuis été vu dans plus de 62 millions de foyers en tant que plus grand film pour enfants et famille du streamer à ce jour.

Oui jour est écrit par Justin Malen et réalisé par Miguel Arteta. Basé sur le livre pour enfants du même nom d’Amy Krouse Rosenthal et Tom Lichtenheld, il met en vedette Jennifer Garner, Edgar Ramirez et Jenna Ortega. Il suit une mère (Garner) et un père (Ramirez) qui disent généralement non à leurs enfants lorsqu’ils décident de leur permettre un jour de dire « oui » à la demande la plus folle de leurs enfants, avec seulement quelques règles de base.

« Je suis honoré de rejoindre l’incroyable groupe de créatifs de la famille Netflix, et je suis extrêmement heureux de travailler avec leurs équipes passionnées et innovantes dans tous les départements. J’ai eu l’expérience la plus gratifiante, créative, apportant Oui jour vivre, » Jennifer Garner dit dans un communiqué. « Voir la portée mondiale de Netflix alors que la famille Torres fait des ravages dans les foyers du monde entier me donne envie de plonger avec un autre jour du oui; j’ai hâte. Je suis reconnaissant pour le soutien continu de Netflix et j’ai hâte de le mélanger à tous les niveaux avec ce partenariat. »

Le responsable du film mondial de Netflix, Scott Stuber, a ajouté: « J’ai d’abord travaillé avec Jen sur ​​Le Royaume il y a 15 ans et je me considère très chanceux d’être toujours en affaires avec elle aujourd’hui. En tant qu’actrice, elle s’est avérée incroyablement polyvalente dans des rôles inoubliables allant de l’action au rythme rapide, des comédies sincères et des drames stimulants. Elle aborde chaque aspect de son travail avec tant de détails et de préparation, ce qui fait d’elle une partenaire et productrice extrêmement précieuse. Nous sommes impatients de célébrer un autre Yes Day avec Jen et de collaborer sur de nombreux autres projets passionnants. »

Jenna Ortega, qui joue également dans Oui jour, a récemment décroché le rôle de Mercredi Addams pour un Famille Addams redémarrer la série de Tim Burton et Netflix. Elle devrait également apparaître dans le prochain film slasher Crier, nous la verrons donc beaucoup plus à l’avenir ailleurs. Il est présumé qu’elle sera de retour Oui Jour 2 ainsi, bien que seule l’implication de Garner soit confirmée pour le moment. Plus tôt cette année, elle a parlé de travailler avec Garner dans le film dans une interview avec ET.

« [Garner] se gère si éloquemment et est si classe et bien réservée. Je pense que c’est une femme très admirable dans ce sens et qu’elle est si charitable », a-t-elle déclaré. « J’ai appris beaucoup plus sur les traits de caractère et le fait d’être une bonne personne d’elle plus que tout. »

Ortega a ajouté: « Elle ressemble beaucoup à une figure maternelle et je pense que ma mère pense qu’elle est un très bon modèle et comme moi, donc je pense que travailler avec Jennifer et avoir cette expérience avec elle a vraiment rendu ma mère heureuse. Je pense qu’elle aimait ça. Elle en était fière. »

Aucune date de sortie n’a encore été fixée pour Oui Jour 2. Pour l’instant, vous pouvez regarder le film original sur Netflix. Cette nouvelle nous vient de Variety.

