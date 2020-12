Oui, en 2020, le prix des téléphones portables a également augmenté

Le prix des smartphones a-t-il atteint un sommet? Pas encore.

Quand on pensait que le prix des smartphones avait culminé, la dure réalité vient et nous gifle.

Il est clair que disposer du meilleur matériel du marché a un coût, et cela en règle générale dépasse 1000 euros comme c’est le cas avec la plupart des smartphones haut de gamme d’aujourd’hui.

Si efficacement, Même si cela semble un mensonge, les prix des smartphones ont augmenté en 2020 par rapport à l’année précédente. Et avant de vous poser la question, non seulement le prix du haut de gamme a augmenté, mais aussi celui du reste des gammes moins chères.

En 2020, les téléphones étaient encore plus chers

Il y a quelque temps, nous pensions que suite au succès des téléphones «haut de gamme / milieu de gamme bon marché» comme le Google Pixel 3a ou l’iPhone XR, les marques baisseraient le prix de leurs téléphones car les consommateurs ne seraient pas prêts à payer autant d’année en année pour de nouveaux smartphones.

Bien sûr on se trompe car bien que la gamme moyenne ou moyenne / haute soit de plus en plus intéressante, les prix des smartphones en général n’ont cessé de croître et non seulement dans le haut de gamme, mais aussi dans des gammes plus économiques.

Le portail technologique Android Authority a «suivi» les prix des téléphones les plus puissants d’Apple, Samsung, Google, Xiaomi, entre autres, et les a comparés à l’année précédente. Il a également fait de même avec des terminaux plus abordables. Le résultat assez surprenant, à la fois curieux et intéressant.

La hausse du prix des smartphones est due à plusieurs facteurs. D’une part, l’arrivée de la 5G sur les téléphones haut de gamme et moyens ou bas de gamme et d’autre part que certaines entreprises ont changé leur modèle commercial et au lieu de lancer des téléphones haut de gamme, elles lancent des appareils haut de gamme de milieu de gamme qui ils augmentent le prix moyen de ce secteur. Un exemple clair de ce dernier est le LG Velvet, un appareil qui ne peut pas être classé dans le haut de gamme mais qui est assez premium pour être considéré uniquement comme un milieu de gamme.

Curieusement, le Samsung Galaxy est devenu un peu moins cher, en particulier la faute du Galaxy S20 FE, l’un des téléphones les plus recommandés de 2020. Maintenant, Le prix du Note 20 a augmenté par rapport à la ligne précédente.

Il est temps de parler de OnePlus. Ce OnePlus 2020 n’est pas celui d’il y a des années puisque ses téléphones sont beaucoup plus chers (ce qui est normal par ailleurs). Les OnePlus 8, 8 Pro et 8T ont un prix nettement plus élevé que leurs prédécesseurs. La même chose se produit avec Xiaomi, une entreprise qui a toujours été caractérisée par le lancement de certains des smartphones avec le meilleur rapport qualité-prix du marché. Eh bien, vous savez qu’ils ont également augmenté le prix.

Bref oui, les téléphones d’aujourd’hui sont plus chers que l’an dernier. Presque tous les haut de gamme coûtent plus de 1000 dollars (euros) et l’existence d’un plus grand nombre de téléphones milieu de gamme / premium compte également. Maintenant, il est également vrai que nous avons beaucoup plus d’appareils au choix sans oublier l’existence de gammes haut de gamme assez bon marché comme le Galaxy S20 FE précité ou le OnePlus haut de gamme, confirmant que vous n’avez pas à dépenser une fortune pour avoir un téléphone qui durera des années et des années.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂