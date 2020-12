Oui: Dune, Matrix 4, The Suicide Squad et Godzilla Vs Kong vont tous directement à HBO Max

Dune, La matrice 4, Godzilla contre. Kong, et La brigade suicide seront tous disponibles sur HBO Max le jour même de leur ouverture en salles. Warner Bros. a annoncé qu’ils sortiraient tous les films 2021 de cette manière, ce qui est inouï. Le studio avait précédemment annoncé qu’il allait sortir Wonder Woman 1984 le jour de Noël et HBO Max après une série de retards.

Warner Bros. a publié Christopher Nolan’s Principe exclusivement dans les salles à la fin de l’été. Bien que le film se soit bien passé à l’étranger, il n’a pratiquement rien fait en Amérique du Nord, principalement en raison de la crise de santé publique. Aujourd’hui, le studio expérimente un nouveau modèle commercial qui va probablement secouer l’ensemble du secteur. Dune, La matrice 4, Godzilla contre. Kong, et La brigade suicide sont quatre des films les plus attendus de 2021, d’autant plus que deux d’entre eux devaient initialement sortir en 2020.

Denis Villeneuve Dune devait sortir dans les salles ce mois-ci, mais il a été repoussé en octobre prochain. Godzilla contre Kong était également censé ouvrir dans les salles cette année. Dans l’état actuel des choses, les cinémas sont en grande partie fermés à travers l’Amérique du Nord et il semble que cela restera ainsi pendant un bon moment. Warner Bros.et les grandes chaînes de cinéma s’attendent à ce que 2021 soit une année lente pour les gens qui retournent dans les théâtres et autres lieux publics. En fin de compte, l’ensemble du secteur peut sembler très différent, ce qui sera amplifié si d’autres studios commencent à emboîter le pas.

Universal Pictures a conclu des accords avec Cinemark et AMC, mais ils ne font que raccourcir les fenêtres du cinéma afin de diffuser plus rapidement leurs films. Warner Bros. a sauté au-delà de tout cela et utilise un nouveau système hybride qui fait déjà d’énormes vagues. Toby Emmerich, président de Warner Bros. Pictures Group, déclare: « Ce modèle d’exposition hybride nous permet de mieux soutenir nos films, nos partenaires créatifs et nos films en général tout au long de 2021. » Il n’est pas clair pour le moment si le studio a travaillé avec des chaînes de théâtre pour élaborer les nouveaux calendriers de sortie.

Pour l’instant, il semble que Disney et Marvel Studios garderont leurs projets sur la bonne voie pour les théâtres. Marvel Studios est actuellement assis sur Veuve noire et Éternels, qui étaient tous les deux censés avoir déjà ouvert dans les théâtres. Universal Pictures a travaillé avec les cinémas pour raccourcir les fenêtres de sortie et plus de studios suivront probablement les traces de Warner Bros.L’expérience 2021 ne durera que toute l’année, puis on pense que le studio reviendra à une sorte de normalité. , selon l’évolution de la crise de santé publique au cours des prochains mois. Vous pouvez consulter un court teaser du Dune, La matrice 4, La brigade suicide et Godzilla contre Kong annonce ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube officielle de Warner Bros.

