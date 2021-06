Oui, coupable, Microsoft va vendre des réfrigérateurs Series X

Ce qui semblait être un mème sans plus de signification est devenu faux. Microsoft vendra des réfrigérateurs de la série X pour accompagner sa console.

Spencer a réussi à clore avec humour sa conférence cette année de l’E3 2021. Il l’a fait en annonçant que Microsoft va vendre des réfrigérateurs de la série X. Ils ont essentiellement réalisé un mème qui a commencé à circuler sur les réseaux sociaux après la présentation officielle de la console, en décembre 2019, où ils ont comparé sa taille et son design à ceux d’un réfrigérateur.

Ce n’est pas la première fois que nous jetons un coup d’œil à cet appareil. En réponse aux mèmes, Microsoft a commencé à fabriquer ces glacières de la série X grandeur nature en octobre, en en expédiant une à l’influenceuse iJustine et au rappeur Snoop Dogg.

Apparemment, cela fonctionne exactement comme un réfrigérateur… seulement il fait le même son de démarrage que la Xbox Series X lorsque vous ouvrez la porte de ce réfrigérateur.

Plus tôt cette année, la société de Redmond est allée de l’avant avec le mème en produisant d’autres mini-réfrigérateurs de la série X, en le liant à une campagne publicitaire mettant en vedette Dwayne Johsnon avec la marque de boissons énergisantes ZOA.

Alors que Xbox a souligné qu’ils n’avaient pas l’intention de proposer ce produit au grand public… il semble qu’ils aient changé d’avis après que Xbox ait remporté un sondage Twitter décidant quelle était la marque la plus populaire.

Il est prévu que ces réfrigérateurs seront disponibles d’ici Noël 2021. Certains de ces réfrigérateurs pourraient être obtenus via le système Microsoft Rewards, mais ce sera plus tard cette année lorsque nous pourrons les trouver dans les magasins. Un prix précis et une date de départ n’ont pas encore été annoncés.