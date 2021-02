Oubliez les fautes d’orthographe sur WhatsApp avec cette astuce

Avec cette option, vous cesserez de faire des fautes d’orthographe lors de l’écriture sur WhatsApp.

L’une des principales utilisations d’un téléphone mobile intelligent ou d’un smartphone est d’alimenter communiquer rapidement et facilement avec l’un de nos contacts grâce à la messagerie instantanée.

WhatsApp est sans aucun doute l’application dominante dans ce sens et c’est que malgré la récente controverse qui a entouré l’outil, sa popularité est toujours la plus élevée, au point d’être installé dans des millions de smartphones à travers le monde.

Maintenant, êtes-vous fatigué de faire des fautes d’orthographe lorsque vous parlez sur WhatsApp? Vous hésitez entre avoir ou «avoir»? Êtes-vous fatigué de parler à quelqu’un et il n’arrête pas de taper? Eh bien, aussi simple que d’activer l’option suivante pour que même les membres du RAE soient fiers de nous.

Activez le vérificateur mobile et oubliez pour toujours les fautes d’orthographe dans WhatsApp

Sûrement l’une des options les plus gaspillées de smartphones et qu’honnêtement tout le monde devrait toujours l’activer. Parce que nous n’allons pas le nier, dans la précipitation lors de la frappe sur le clavier mobile, le plus normal est de faire des fautes d’orthographedonc avec cette option nous arrêterons de le faire.

Dans le cas d’un appareil Android, il vous suffit d’accéder aux paramètres du terminal -> « Langues et méthodes de saisie » -> « Clavier et méthodes de saisie » et activer l’option « Correcteur orthographique ».

Si nous avons un appareil Apple, plus précisément un iPhone, aussi simple que d’accéder aux paramètres généraux et trouver l’option « Clavier ».

En moins d’une minute, nous passerons de fautes d’orthographe dans 2 mots sur 3 sur lesquels nous écrivons maîtriser parfaitement la langue de Cervantes.

Avec cela, cela nous permettra non seulement d’écrire mieux sur WhatsApp, mais dans n’importe quelle application telle que Telegram, Instagram ou Facebook.

