Oubliez les consoles de jeu, Microsoft lancera bientôt le stick Xbox Game Streaming

Les consoles de jeu comme la Xbox Series X et la PlayStation 5 sont d’un prix prohibitif pour beaucoup de gens. Plus que le prix, c’est le manque de disponibilité et la prime qu’il faut payer pour obtenir la dernière génération de consoles de jeu qui ont rendu le jeu sur console inaccessible à beaucoup de gens. Et ne commençons même pas avec le coût des titres AAA.

Eh bien, il semble que Microsoft va bientôt introduire une toute nouvelle façon d’accéder à l’écosystème Xbox sur votre grand écran, à un prix beaucoup plus abordable.

Microsoft développe un appareil de streaming de jeux qui ressemblerait à Amazon Fire Stick ou Google Chromecast, et au lieu de simplement laisser les utilisateurs diffuser leur série préférée à partir de la plateforme de streaming de leur choix, l’appareil leur permettra également d’accéder au Xbox Game Pass Service ultime et tous les titres qui vont avec.

Ce n’est pas la première fois que Microsoft fait allusion à un stick de streaming avancé. En 2016, Microsoft se préparait à lancer un stick de streaming pour 99 €. Bien qu’il n’ait jamais été lancé officiellement, Xbox et Microsoft ont soutenu qu’un service de jeu basé sur le cloud est quelque chose qu’ils prennent au sérieux et sur lequel ils travailleront à l’avenir.

Maintenant, bien que l’appareil ne soit pas proche d’une véritable console de jeu, le stick de streaming rendra le jeu accessible à beaucoup plus de personnes. De plus, ce sera une excellente solution de jeu pour les personnes qui sont constamment sur la route et qui vivent essentiellement dans une valise. En outre, l’introduction d’un moyen moins coûteux d’accéder à ses titres pourrait également inciter d’autres abonnés Xbox à renforcer les rapports trimestriels de Microsoft.

Si l’on en croit certains rapports, Microsoft teste actuellement le nouveau système avec quelques fabricants de téléviseurs et travaille en étroite collaboration avec Samsung. Ils travaillent également sur une application dédiée aux téléviseurs Samsung pour le streaming de jeux.

Si les choses se déroulent conformément aux plans et aux projections de Microsoft, la clé de diffusion en continu, ainsi que l’application, devraient être prêtes à être lancées dans les 12 mois.

