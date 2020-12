Oubliez les applications de numérisation: vous pouvez donc numériser des documents directement à partir de Google Drive

100 millions de téléchargements ne vous rendent pas invulnérable. C’est ce qui est arrivé à la populaire application de numérisation mobile CamScanner il y a quelque temps, qui a été impliqué dans une grave controverse en 2019, même en étant retiré de la boutique d’applications Google.

Il parait, CamScanner hébergé dans un cheval de Troie qui a inondé les appareils de cette application de publicité. Cela a contraint Google à supprimer l’application du Play Store et à ses utilisateurs de se mettre au travail dans la recherche d’alternatives à ce qui est devenu l’application par excellence pour la numérisation de documents.

Mais il n’y a pas lieu de s’inquiéter quant à numériser avec notre appareil mobile Android Nous n’aurons pas à chercher beaucoup la boutique d’applications du grand G, puisque grâce à Google Drive nous pouvons numérisez directement n’importe quel document et enregistrez-le au format PDF rapidement, facilement et en toute sécurité.

Comment numériser des documents directement à partir de Google Drive

Google Drive n’est pas seulement l’un des meilleurs services cloud que nous pouvons utiliser, mais il possède également des fonctions intéressantes. Utiliser Google Drive pour numériser des documents ne pourrait pas être plus simple et ne prend que quelques pas que tout le monde peut faire:

Ouvert l’application Google Drive.

l’application Google Drive. Appuyez sur le bouton « Ajouter » en bas à droite.

en bas à droite. Cliquer sur « Analyse » .

. Ajustez la zone de numérisation avec l’option « Réduire » .

. Toucher « Prêt » pour enregistrer le document actuel.

Comme on peut le voir, Google Drive nous permet de numériser des documents en quelques secondes grâce à notre appareil Android. Avec cela, nous parvenons non seulement à stocker directement ces documents dans le cloud de Google, pouvoir y accéder depuis n’importe quel autre appareil, sinon aussi avoir la certitude que tous nos documents sont en sécurité et tout cela, sans chevaux de Troie impliqués.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂