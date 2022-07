Où voir toutes les saisons de Merlí

diffusion

Mettant en vedette Francesc Orella, il a mis sur la table le débat sur la façon dont l’enseignement devrait être dans les écoles secondaires. Tu veux la voir?

©IMDBFrancesco Orella.

Parmi tant de productions sur petit écran qui se concentrent sur les étudiants et leur vie d’adolescents, une fiction espagnole est apparue qui a préféré se concentrer sur l’enseignement et faire de l’un des professeurs les plus aimés de la télévision le protagoniste. On parle de Merliqui met en vedette François Orelle Il a duré trois saisons au total. Au cas où vous voudriez le revoir, nous vous indiquons où vous pouvez le faire.

Les trois tranches de Merli tournait autour de ce professeur de philosophie aux méthodologies particulières, qui est arrivé dans un institut de Catalogne et a fait des ravages tant parmi le reste du corps enseignant que parmi les étudiants et leurs familles. Dans certains cas, c’était pour le mieux et dans beaucoup d’autres, cela n’a fait que révéler leur égoïsme et leur narcissisme. En tout cas, il est juste de dire que si tout ce que le personnage d’Orella a fait est mis à l’échelle, le résultat sera plus que positif et vous fera aimer ce professeur de tout votre cœur.

Pour ceux qui veulent profiter de la série ou la revoir Merlià la fois parce qu’ils ont réussi à le découvrir sur les plateformes de diffusion quand il est devenu populaire il y a environ 5 ans ou parce qu’ils pouvaient le voir sur TV3 lorsque l’émission originale a été faite, nous avons la réponse. Les trois volets de la série catalane, les 40 épisodes diffusés entre 2015 et 2018 sont disponibles sur NetflixPlate-forme de diffusion qui a servi à l’origine à populariser l’émission dans le monde entier.

+Le film à ne pas manquer si vous avez aimé Merlí

Au cas où vous auriez déjà vu Merli du début à la fin et l’avoir frais, ou préférez chercher une autre production qui traite de thèmes similaires, encore une fois, vous êtes au bon endroit. En 1989, robin-williams Il était en charge de l’un des films les plus mémorables en termes d’enseignement et d’étudiants: La société du poète de la mort. Il s’agit d’une production dirigée par déversoir de peter et a présenté un très jeune Ethan Hawke dans votre diffusion.

L’histoire portait sur une école privée stricte de la Nouvelle-Angleterre dans laquelle l’apparition d’un enseignant à la pédagogie et à la didactique bien particulières va bouleverser leur vie lorsqu’il leur apprendra le sens de « Carpe Diem » : saisir l’instant et ne pas s’arrêter de chasser. rêves. Ce qui est curieux, c’est que cet axe a transcendé l’écran entre Robin Williams et Ethan Hawke. le protagoniste de Avant l’aube Il a dit qu’il ne s’entendait pas très bien sur le plateau avec Williams et il pensait même qu’il détestait ça. Cependant, le chiffre de patch Adams a vu quelque chose en lui et lui a trouvé son premier agent, qui était celui qui l’a fait progresser dans Hollywood. Connaissiez-vous l’histoire? Vous pouvez le lire en entier ici.

