Où voir toute la saga Fast and Furious avant 10

Le dixième film Fast and Furious arrive, mais vous devez d’abord revoir toute l’histoire. Ici, nous vous disons où chacun se trouve !

© UniverselOù voir toute la saga Fast and Furious avant 10.

De moins en moins jusqu’au 18 mai, jour où l’affiche sera renouvelée avec la première de rapide et furieux 10. Pendant plus de deux décennies, la franchise a su trouver un moyen dont des millions de fans à travers le monde sont tombés amoureux, au-delà des critiques répétitives de ses scripts et de sa spectaculaire. Si vous êtes l’un de ses fidèles partisans et que vous souhaitez revoir tous les films, nous vous dirons sur quels services de streaming vous trouverez chaque bande.

Dans cet épisode, Dominic Toretto a la responsabilité de protéger son équipe et sa famille d’un nouveau méchant dangereux nommé Dante Reyes, qui s’avère être le fils de l’ancien gangster et trafiquant de drogue brésilien Hernán Reyes, qui a planifié sa vengeance pour la mort de son père les douze dernières années depuis les événements de Rapide et furieux 5.

+Où voir la saga Fast and Furious

Cette saga est produite par Universal Pictures, une société qui pour le moment n’a pas sa plateforme Peacock disponible dans le monde entier, donc ses longs métrages sont distribués dans différents flux. Dans le cas de Netflix, l’espace le plus populaire actuellement au monde, pour le moment il n’en a pas dans son catalogue et vous devez vous adresser à d’autres entreprises.

Sur la plateforme Étoile+vous pouvez actuellement voir : Fast and Furious (2001), Faster and Furious (2003), Fast and Furious : Tokyo Challenge (2006), Fast and Furious 4 (2009), Fast and Furious 6 (2013) et Rapide et furieux 8 (2017). Dans HBO Maxvous pouvez trouver le cinquième versement Contrôle rapide et furieux 5 pouces (2011). Enfin, dans AppleTV+ il faut louer : Rapide et furieux 7 (2015) et Rapide et furieux 9 (2021).

D’autre part, il y a aussi le film dérivé Rapide et furieux : Hobbs & Shaw, mais ni Dwayne « The Rock » Johnson ni Jason Statham ne reviendront pour faire partie de la franchise qui contient l’histoire centrale, car il y a eu des problèmes entre le casting et la production qui les ont amenés à réaliser ce projet séparément. Pour le moment, il n’a pas été confirmé s’ils reviendront pour le dernier volet de la saga en 2024.

