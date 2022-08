Où voir toute la saga After avant la première du quatrième film

FILMS DE DIAMANT

La saga inspirée des romans d’Anna Todd est sur le point de se terminer. Découvrez en quoi consiste chaque film avec Hero Fiennes Tiffin et Josephine Langford et sur quelle plateforme les trouver.

©IMDBLe héros Fiennes Tiffin et Josephine Langford jouent dans la saga After.

La semaine prochaine la dernière adaptation de la saga de Anna Todd. sera intitulé Après : Amour Infini et cela fonctionnera comme la clôture de cette collection de films qui a commencé comme une fanfiction One Direction, devenant l’une des histoires romantiques les plus regardées par le public adolescent. Avec Héros Fiennes Tiffin et Joséphine Langford dans les rôles principaux, l’histoire de Tessa et Hardin est prêt à finir. Sachez où voir les bandes précédentes !

+ Où regarder After : Tout commence ici ?

La saga basée sur les romans d’Anna Todd a commencé par Après : Commencez ici Tout. Sous la direction de Jenny Gagéle long métrage sorti en 2019 a raconté l’histoire de Tessa Young, une jeune femme responsable face à sa première année d’université. Cependant, lorsqu’il rencontre Hardin Scott, tout change. Est-ce que son partenaire est un garçon rebelle avec un passé sombre. « Innocence, éveil à la vie, découverte sexuelle, amour infini, deux pôles opposés faits l’un pour l’autre», conclut son synopsis officiel. Vous pouvez en profiter dans Prime Video et HBO Max.

+ Où regarder After : En mille morceaux ?

La seconde partie s’intitulait Après : En mille morceauxavait la direction de Roger Kumble et a eu son lancement en 2020. Cette fois, la romance de Tessa et Hardin franchit une étape importante : après avoir découvert le mensonge de Scott, elle se transforme en une femme indépendante. A cette époque, il rencontre Trevor, son collègue joué par Dylan Sprouse. C’est pourquoi Hardin devra se battre pour récupérer son ex-petite amie. Le film fait partie du catalogue de Prime Video et HBO Max.

+ Où regarder After : Lost Souls ?

Avec Château Landon en tant que cinéaste à l’origine du projet, en 2021 il s’est lancé Après : Les âmes perdues, le troisième volet de la saga. Les protagonistes ont grandi et leurs centres d’intérêt ont changé : tous deux vivent des révélations différentes sur leur famille et doivent remettre en question tout ce qu’ils tenaient pour acquis dans leur romance passionnée. Ce film mettant en vedette Josephine Langford et Hero Fiennes Tiffin s’est terminé par une fin ouverte qui sera révélée dans le prochain film. En attendant, vous pouvez le regarder sur Première vidéo.

+ À quoi ressemblera After : Infinite Love ?

Le quatrième film de la saga, nommé Après : Amour Infiniarrivera la semaine prochaine avec l’adresse de Château Landon. Si vous avez déjà vu tous ces longs métrages, vous pourrez profiter en salles du dernier opus inspiré des romans d’Anna Todd. L’histoire commence avec Hardin à Londres après le mariage controversé de sa mère. Pendant ce temps, Tessa retourne dans sa nouvelle maison à Seattle. Bien qu’elle ait toujours été aux côtés de son partenaire pour le calmer, cette fois, elle devra repenser si elle doit sauver leur relation ou s’il est temps de penser à elle. « S’ils veulent que leur amour survive, ils devront d’abord travailler sur eux-mêmes. Mais est-ce que ce sera leur destin de rester ensemble ?», indique l’avance diffusée par Diamond Films.

