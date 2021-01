Où voir tous les films Karate Kid

Ninja Girl Sticker Die Cut karaté exotique sexy beaucoup de couleurs 15cm

1. chaque décalque est complètement détachable et ne laisse aucun résidu. 2. respectueux de l'environnement, auto-adhésif, PVC, matériaux, détachable, étanche, étanche à l'humidité, résistant à la pression. 3. La taille réelle peut être différente de l'image, voir ci-dessus pour la taille exacte. 4. Peut être appliqué sur n'importe quelle surface lisse comme les portes en verre, les vitres, les carreaux de cuisine ou de salle de bain, les verres, les appareils électroménagers, la climatisation et les dimensions de la carrosserie. 5. Une façon simple et amusante de décorer vos murs.