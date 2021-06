Où voir Shiva Baby, la comédie LGBT à ne pas manquer

Comme chaque 28 juin, le Journée internationale de la fierté LGBT et en Divulgacher nous avons une recommandation que nous voulons vous faire. Si vous aimez vraiment les comédies pleines d’ironie, alors, vous devez voir que Bébé Shiva, les débuts de Emma seligman. C’est un long métrage qui ne nous donne pas seulement un regard sur la bisexualité mais qui est aussi une critique sociale et une analyse très intéressante de la religion et de la famille. Nous vous disons où le voir en ligne.

Shiva Baby, une comédie LGBT incontournable







La bande-annonce est déjà intéressante dès le début. Déjà dans cette première approche, vous pouvez remarquer le détail avec lequel les scènes sont filmées accompagnées d’une direction d’acteurs impeccable. bébé Shiva c’est une comédie exaspérante, pleine d’esprit et nécessaire à notre époque. Il suit la vie d’une jeune étudiante universitaire juive nommée Danielle, à qui sa mère demande d’assister aux funérailles (également appelées Shiva) d’une personne proche de la famille qui ne sait jamais vraiment qui elle est.

Danielle étudie le genre à l’université, mais elle n’a pas vraiment d’idée de ce qu’elle veut faire de sa vie comme des millions de jeunes dans la vingtaine. La vérité est qu’à son grand regret, il se rend à cette célébration sachant qu’il y rencontrera Maya, la fille qui sort avec elle, qui semble être tout le contraire d’elle. Il étudie le droit et a un emploi stable, ce qui met les plus âgés de la famille à l’aise.







Quelque chose que Danielle n’imaginera pas, c’est qu’elle y rencontrera également son amant, qui est marié sans le savoir et a un fils qui n’a que quelques mois. Ce sera le début d’un enchevêtrement sans fin qui menacera de nous faire perdre patience, mais en gardant toujours notre attention à tout moment des 70 minutes que cela dure.

Il y a plusieurs points en faveur de bébé Shiva. Les débuts de Emma seligmanLe jeune homme de 26 ans est si intelligemment structuré qu’il nous plonge sans objection dans ce shiva dès le départ. Non seulement c’est une occasion intéressante d’en savoir plus sur les célébrations juives en détail, mais cela nous donne aussi un regard sur la bisexualité sans dissimulation ni préjugé.

Il faut dire qu’encore malheureusement, rares sont les personnages que l’on a pu voir au cinéma ou à la télévision qui soient bisexuels. « J’ai toujours su que je voulais que Danielle soit bisexuelle, ça n’était pas contesté », Seligman a exprimé en dialogue avec MUBI. Un autre point que le film marque est la performance magistrale de Rachel Sennott, un comédien sans aucun doute avec un grand avenir.

Rachel Sennott est la protagoniste de Shiva Baby (IMDb)



Où regarder Shiva Baby en ligne

Si vous êtes intéressé à voir bébé Shiva en ligne, le film est disponible sur la plateforme MUBI. Le distributeur propose un essai gratuit de 7 jours pour que vous puissiez voir le catalogue et décider de le louer ou non. Le prix de l’abonnement est 300 € en Argentine par mois bien que vous puissiez également choisir le paiement annuel qui est 2 748 € Les pesos argentins aussi.