Où voir le film d’horreur oublié avec Jennifer Aniston

avant de jouer copains et devenue une star mondiale, l’actrice a fait un passage dans une franchise d’horreur que vous pouvez voir en streaming.

© GettyJennifer Aniston a eu son premier grand rôle en 1993.

Aujourd’hui le poids d’une star est incontestable Jennifer Aniston dans Hollywood. Après son entrée dans copainsoù il a donné vie à Rachel Vert et est devenu l’une des deux figures les plus importantes de la série, avec David Schwimmer Ross Gellerl’actrice de 53 ans est devenue l’une des plus convoitées par les sociétés de production qui l’ont engagée principalement pour interpréter des comédies romantiques, jusqu’à sa récente apparition dans le drame de AppleTV+, L’émission du matinoù il se met dans la peau de alex prélèvement.

Bien avant d’être le visage de L’émission du matinbien avant des films comme Ma copine Polly Oui Marley et moi, Jennifer Aniston fait une incursion dans le monde de la terreur. C’était son premier grand rôle au cinéma, dans une production à partir de laquelle une saga culte a été créée dont huit films au total ont émergé, même si aucun d’entre eux ne l’avait à nouveau dans son casting. De quel film parle-t-on ? De Lutin.

Lutin est une saga qui Marc Jones créé en 1993 centré sur un gobelin diabolisé qui affrontait quiconque osait voler son or. Dans Lutin, Jennifer Aniston a donné vie à Tory Redingle protagoniste de l’histoire dans laquelle Warwick Davis (guerres des étoiles) était chargé d’incarner le mal, l’antagoniste, le monstrueux Lubdan. Pour remplir ce rôle, Jennifer Aniston avait besoin de la confiance de Marc Jones et son pouvoir de persuasion.

C’est qu’au départ, l’étude qui distribuait Lutin, Photos de Trimarknon seulement il ne l’aimait pas Jennifer Aniston dans la distribution mais qu’il n’était pas directement intéressé à promouvoir ce projet, encore moins à en faire une franchise. La légende dit qu’avant sa première, trimarque J’ai envoyé une bande de test à trois villes où ils pensaient que cela fonctionnerait mal et leur ai donné des raisons de rejeter le projet. Cependant, les critiques étaient favorables. Têtus comme ils étaient, ils ont répété le processus avec trois autres villes, mais le résultat était le même : les gens ont aimé le film. Après une troisième tentative, ils ont compris que le film en valait la peine et l’ont sorti. Bien sûr, ce processus a eu ses conséquences : Marc Jones il n’est revenu à la franchise en tant que producteur que sur la première suite, puis a dit au revoir.

+Où voir Leprechaun

Si vous faites partie de ceux qui n’ont pas encore découvert Lutin et suit de près la carrière de Jennifer Aniston, ou peut-être voulez-vous donner une chance à ce classique du film d’horreur, nous vous disons où vous pouvez trouver le film. Si vous vivez en Amérique latine, vous pouvez voir si vous avez un compte en StarzPlay comme si vous utilisiez Amazon Prime Vidéo. Mais si vous nous lisez depuis l’Espagne, vous devrez recourir à un abonnement en StarzPlay pouvoir voir le film avec lequel Jennifer Aniston sa carrière a commencé.

