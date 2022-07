Où voir L’allée des âmes perdues

diffusion

Le film réalisé par Guillermo del Toro a été nominé pour quatre Oscars et mettait en vedette Bradley Cooper et Cate Blanchett.

©IMDBLe film est sorti en salles en décembre.

Lors de la dernière édition des prix de L’Académiel’un des grands protagonistes de la cérémonie était l’allée des âmes perduesfilm réalisé par Guillermo del Toro qui mettait en vedette les vedettes de Cate Blanchett et Bradley Cooper. C’est un remake d’un classique des années 1940 et basé sur un livre écrit par William Lindsay Gresham en 1946. Si vous ne l’avez pas encore vu et que vous cherchez un plan pour ce week-end, nous vous dirons où le trouver et de quoi il s’agit.

l’allée des âmes perdues Il se concentre sur un homme de classe inférieure, assez en proie à des problèmes avec sa famille dont on ne sait pas trop, qui entre dans le monde des foires et des carnavals afin de commencer à gagner de l’argent. Bientôt, il rejoindra un psychiatre avec qui ils voleront l’acte d’un des forains et commenceront à arnaquer différentes personnes. Jusqu’à ce que tout devienne clairement incontrôlable.

Pour beaucoup, le travail de Bradley Cooper Quoi Stanton Carlisle C’était l’un des meilleurs qu’il ait donné tout au long de sa carrière d’acteur. Aussi, l’un des gros points qui ressortait de l’allée des âmes perdues était le travail de photographie effectué par Dan Laustsen (cinéaste danois qui avait déjà travaillé avec du taureau dans imiter et en la forme de l’eau). Vous vous demandez où vous pourrez apprécier cette production ou la revoir si vous l’avez déjà vue au cinéma ? Nous vous disons où le faire.

+ Où regarder l’allée des âmes perdues en streaming

Pour ceux qui veulent voir le allée des âmes légalement perdu et avec une variété de sous-titres et de doublages, il existe une plateforme qui l’a dans son catalogue. Il s’agit de Étoile+où se trouvent toutes les productions réalisées sous le label de Ateliers du 20ème siècleanciennement connu sous le nom Renard du 20e siècle et renommé après l’acquisition par Disney. C’est la seule plateforme qui a le film disponible et il n’est même pas partagé avec d’autres comme jeu de Google qui proposent parfois des locations temporaires à leurs utilisateurs.

Au cas où vous n’auriez pas accès à Étoile+vous devrez recourir à d’autres types de services pour pouvoir donner jouer au dernier film Guillermo del Toro. De toutes les options pour le faire, la meilleure de toutes est Cuévanaoù vous pouvez actuellement le lire mais sans la variété de sous-titres auxquels vous avez accès sur Étoile+. Dans Cuévana Vous ne pouvez le voir que dans la langue originale avec des sous-titres en anglais, ou directement doublé.

