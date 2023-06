Où voir la vidéo du Mexicain Alan Estrada qui a visité le Titanic dans le sous-marin disparu ?

Youtube

Découvrez où voir le documentaire de l’expédition dans le sous-marin Titan du youtubeur mexicain Alan Estrada et comment il a raconté les dangers qui existaient.



© YoutubeVIDEO de l’expédition Titan par le youtubeur Alan Estrada

Le Titanic est plus qu’un navire qui a coulé il y a longtemps, c’est un cas historique qui continue de générer une énigme autour de lui, pour cette raison il y a de nombreux livres, chansons, films, documentaires, expositionsdivers ouvrages d’historiens et mémoriaux consacrés à ce qui s’est passé la nuit de son naufrage.

tellement de puissance Voir ses vestiges de près est un rêve pour beaucoup, malheureusement pour les passagers qui voyageaient dans le sous-marin Titan c’est devenu un cauchemar. Quelque chose qui a intéressé beaucoup, c’est de savoir qu’un youtubeur mexicain a eu l’occasion de voyager dans la même expédition avant la tragédie, il s’agit de Alan Estrada et il y a une vidéo où il raconte son expérience.

« Nous tous qui avons fait cette expédition étions pleinement conscients des risques que nous prenions.», l’influenceur Alan Estrada a raconté à BBC Mundo son immersion lors de sa rencontre avec le Titanic au fond de la mer en 2022.

VIDEO de l’expédition Titan par le youtubeur Alan Estrada

Alan Estrada a été invité à voyager sur le sous-marin Titan en 2021 et bien qu’il soit descendu avec d’autres passagers et Le président d’Ocean Gate, Stockton Rush, en raison de problèmes techniques, ils ont dû remonter à la surface. Un an plus tard, il est revenu et a réalisé son rêve de voir le Titanic de près dans l’océan Atlantique à une profondeur de 4 000 mètres, mais il a dit qu’il était très inquiet des dangers liés à un tel voyage.

« C’est quelque chose de très spectaculaire pour de nombreuses raisons. Sachant que si peu de gens ont eété à ces profondeurs, devant ce naufrage, étant le plus célèbre de la planète, est quelque chose de très spécial », a-t-il déclaré à BBC Mundo. Nous vous donnons ici la vidéo de son aventure.

