Où voir la saga Twilight 14 ans après sa première ?

Crépuscule, la saga qui a rendu célèbre Robert Pattinson, Kristen Stewart et Taylor Lautner fête ses 14 ans. Sachez où le voir complet.

©IMDBRobert Pattinson et Kristen Stewart dans Twilight

Il y a des films qui, malgré le passage des années, continuent d’être parmi les plus recherchés de l’industrie. Même si tout est devenu plus facile pour les fans depuis leur arrivée sur les plateformes de streaming. Tel est le cas de Crépusculel’histoire qui a marqué un avant et un après dans la carrière de Robert Pattinson, Kristen Stewart Oui Taylor Lautner. Les acteurs sont devenus de grandes stars internationales après être passés par ce drame.

Crépuscule suit l’histoire de Bella Swan, une jeune femme timide qui, après avoir vécu des années avec sa mère, déménage avec son père dans la ville où elle a passé son enfance : Forks. Là, non seulement il retrouve son père, mais il retrouve celui qui a été son ami tout au long de sa vie : Jacob. Mais lorsqu’elle entre dans son nouveau lycée et rencontre les frères Cullen, surtout Edward, tout change pour elle car elle découvre que le monde n’est pas tel qu’elle l’imaginait.

De plus, une série de meurtres secoue la ville de Forks et surtout elle, qui en fait l’expérience directe car son père est l’officiel de la ville. A tel point que le lien instantané qu’elle va générer avec Edward va la faire changer d’avis et voir la vie d’une manière différente. Sans aucun doute, c’est une histoire complètement excitante et motivante qui a réussi à attraper des milliers de personnes à travers le monde au point qu’elle a fini par devenir une saga.

En effet, quatre films au total ont été créés sur ce drame, tous basés sur les livres de Stephenie Meyer. Et aujourd’hui, 14 ans après la sortie en salles du premier film, de nombreux fans veulent le revoir. Par conséquent, pour ceux qui n’ont pas pu en profiter au cinéma ou qui veulent le revoir, de Spoiler nous vous disons où voir ce triangle amoureux entre Edward, Bella et Jacob.

La saga complète de Crépuscule Il est disponible sur deux plateformes. Dans son intégralité, les fans peuvent regarder tous les longs métrages sur Prime Video et Netflix.. Pour ceux qui possèdent l’une des deux plateformes, il est très facile d’en profiter. Et, pour ceux qui ont la possibilité d’avoir les deux, c’est encore plus simple.

