Où voir la présentation de Sefirot en direct pour Super Smash Bros.

On vous dit où voir la présentation de Sefirot en live dans Super Smash Bros.Ultimate ce soir.

Lors du dernier gala des Game Awards, en plus des récompenses et de nombreux accessoires, il y a eu des annonces intéressantes. L’un de ceux qui a le plus attiré l’attention a été l’arrivée de l’antagoniste de Final Fantasy VII dans le jeu de combat Nintendo. Eh bien, si vous ne voulez rien rater de ce qui sera dit à ce sujet, faites attention car c’est parti où voir en direct la présentation de Sefirot dans Super Smash Bros.Ultimate.

L’événement aura lieu à partir de 23h00, dans le temps péninsulaire espagnol. Si vous souhaitez connaître l’heure de votre emplacement actuel, il vous suffit de le voir automatiquement dans ce lien. Comme toujours, il peut être suivi via les propres chaînes YouTube de Nintendo. Dans notre cas, si nous voulons le suivre en espagnol, nous pouvons le voir en direct à partir de la vidéo que vous avez en dessous de ces lignes.

Dans le cas, nous pourrons savoir plusieurs choses. La première chose est que nous verrons si Sakurai continue de montrer les personnages de chez lui. Et si c’est le cas, aussi s’il est toujours aussi propre et impeccable (j’aimerais bien le nettoyer).

La deuxième chose, qui vous intéresse le plus, est que nous verrons les subtilités et les détails de Sefirot, son style de combat et, éventuellement, d’autres ajouts qui arriveront avec la nouvelle mise à jour. Finalement, Date de sortie du personnage de This Third Fighter Pass Vol.2 révélé dans le jeu. Pour l’instant, nous savons seulement que ce sera en ce mois de décembre, mais rien d’autre.

Nous vous dirons ce qui se passe avec et quand il arrivera au cas où vous le manqueriez. Mais, si vous n’avez pas d’attente ou que vous êtes déjà en vacances de Noël, quoi de mieux qu’une soupe chaude et une vidéo de Sefirot le brûlant tout pour se réchauffer?