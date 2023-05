Où voir et de quoi il s’agit Au mauvais endroit, le dernier film de Bruce Willis

CÉLÉBRITÉS

Bruce Willis a cessé d’agir après avoir reçu un diagnostic d’aphasie, mais a filmé avant au mauvais endroit. Sachez de quoi il s’agit et où le voir.

Bruce Willis a construit, à Hollywood, l’une des carrières les plus passionnantes, admirables et respectées de l’histoire. Son passage au cinéma a été un succès complet et des milliers de personnes continuent de l’apprécier dans différentes productions. Cependant, l’acteur est maintenant officiellement à la retraite.

Ceci est dû au fait Bruce Willis, il y a des mois, a reçu un diagnostic d’aphasie ou plus communément appelée démence frontotemporale. Pourtant, avant d’affronter sa maladie et de quitter complètement son travail, l’acteur a fait un film. C’est le dernier qu’il a fait et qui, en ce moment, attire beaucoup l’attention.

Le film en question est au mauvais endroit, qui est un thriller mêlant action et crime. Il a été tourné en 2022 et Bruce Willis joue Frankun personnage complètement saisissant où l’acteur donne le meilleur de lui-même.

De quoi parle In the Wrong Place ?

« Frank est un ex-flic d’une petite ville qui a été contraint à la retraite. Jusqu’à ce que sa vie bascule lorsqu’un jour, il se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment, et finit par assister à un meurtre. Pour cela raison, il sera persécuté avec sa famille par les principaux suspects, qui feront tout leur possible pour les éliminer et les empêcher de témoigner. »dit le synopsis officiel.

Où voir Au mauvais endroit ?

Le film est récemment sorti sur Netflix. Malgré le fait qu’il a été créé à l’origine en 2022, la plateforme vient de l’ajouter à son catalogue et il est déjà l’un des plus visionnés au monde.

