Où voir Chesapeake Shores, une des dernières séries de Treat Williams

Treat Williams est décédé lundi à l’âge de 71 ans dans un accident de la circulation. C’est la fiction de six saisons qui a marqué les derniers instants de sa carrière.



La mort de traiter williams Il a pris d’assaut l’industrie du divertissement. Ce lundi, il a été annoncé que L’acteur est mort dans un accident de moto à l’âge de 71 ans.. Après que la police d’État ait publié l’événement qui s’est déroulé dans le Vermont, son manager a finalement confirmé la nouvelle. C’est pourquoi une grande partie de ses fans veulent lui rendre hommage et regarder de grandes productions comme Côtes de Chesapeake.

« Il a subi des blessures graves et a été transporté par avion au centre médical d’Albany à New York, où il a été déclaré mort.», a-t-il été annoncé par le biais d’un communiqué. De cette façon, aujourd’hui, le monde se souvient de l’interprète qui a su diriger des tubes comme Everwood à la télévision ou Cheveux Au cinéma. Cependant, Côtes de Chesapeake C’est déjà un classique pour les amateurs de drame et de romance.

Créée par Nancey Silvers et John Tinker, il s’agissait d’une série télévisée développée entre le Canada et les États-Unis qui s’inspirait des romans du même nom de Bois de Xérès. Depuis son lancement en août 2016a conquis des téléspectateurs du monde entier qui ont d’abord suivi la fiction via Hallmark Channel et bien d’autres qui l’ont vue pour la première fois grâce à des plateformes de streaming.

+ Où voir Chesapeake Shores ?

Côtes de Chesapeakel’une des dernières séries de Treat Williams, est disponible sur Netflix avec ses six saisons. A cette occasion, l’acteur incarne Mick O’Brien, le patriarche d’une famille qui a été quitté par sa femme Megan et qui est devenu un père célibataire capable de travailler jour et nuit pour subvenir aux besoins de sa famille.

La série suit en fait une mère célibataire et professionnelle à succès qui retourne dans la petite ville du Maryland fondée par son père et envisage d’y rester pour s’installer. Laci Mailey, Jesse Metcalfe, Emilie Ullerup, Barbara Niven, Diane Ladd et Meghan Ory Ils complètent le casting avec leurs performances.

