Où voir Batman et Robin avec George Clooney ?

Linnea Drap de plage 75x150 cm KENYA Orange Éléphant George

DRAP DE PLAGE KENYA ORANGE 75x150 CM Ambiance Savane avec ce drap de plage composé d'un éléphant (qu'on à surnommé George) dans des tons de gris sur fond orange. Très coloré, parfait pour vous accompagner à la piscine, à la plage ou pour vos loisirs, salle de sport, sauna... voir un Safari au Kenya ! Drap de plage réalisé en coton 480 g/m2, une face velours très douce et une face bouclette éponge à la fois absorbante et confortable, et belle finition qui en fera un accessoire parfait pour s'allonger sur le sable ! Serviette de plage très douce en pur coton et épaisse pour une grande résistance et une excellente tenue. Drap de plage qui vous garantit une excellente qualité de finition et durabilité. Côté technique : Matière : 100% coton Grammage : 480 g/m2 Couleurs garanties grand teint Forme rectangulaire Dimensions : 75x150 cm Poids : ±510 g Serviette de plage vendue à l'unité Livré sous film plastique Fabriqué au Portugal Les plus du produit : Belle qualitée d'éponge douce et moelleuse, avec une face en velours de coton pour votre plus grand confort. Linge de bain certifié Standard 100 OEKO-TEX, pour des produits sans substances nocives pour votre santé. Côté pratique : Entretien facile : Lavage en machine à 60°C, javel et clore interdit, Séchage en sèche-linge à température réduite Symboles d'entretien : Cycle normal 60°C Pas de blanchiment Séchage en tambour autorisé, température modérée 60°C Ne pas repasser Entretien professionnel à sec cycle normal - DRAP DE PLAGE KENYA ORANGE 75x150 CM Ambiance Savane avec ce drap de plage composé d'un éléphant (qu'on à surnommé George) dans des tons de gris sur fond orange. Très coloré, parfait pour vous accompagner à la piscine, à la plage ou pour vos loisirs, salle de sport, sauna... voir un Safari au Kenya ! Drap de plage réalisé en coton 480 g/m2, une face velours très douce et une face bouclette éponge à la fois absorbante et confortable, et belle finition qui en fera un accessoire parfait pour s'allonger sur le sable ! Serviette de plage très douce en pur coton et épaisse pour une grande résistance et une excellente tenue. Drap de plage qui vous garantit une excellente qualité de finition et durabilité. Côté technique : Matière : 100% coton Grammage : 480 g/m2 Couleurs garanties grand teint Forme rectangulaire Dimensions : 75x150 cm Poids : ±510 g Serviette de plage vendue à l'unité Livré sous film plastique Fabriqué au Portugal Les plus du produit : Belle qualitée d'éponge douce et moelleuse, avec une face en velours de coton pour votre plus grand confort. Linge de bain certifié Standard 100 OEKO-TEX, pour des produits sans substances nocives pour votre santé. Côté pratique : Entretien facile : Lavage en machine à 60°C, javel et clore interdit, Séchage en sèche-linge à température réduite Symboles d'entretien : Cycle normal 60°C Pas de blanchiment Séchage en tambour autorisé, température modérée 60°C Ne pas repasser Entretien professionnel à sec cycle normal