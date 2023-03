Où voir Average Girls, c’est sur Netflix ?

in

On vous dit si vous pouvez encore voir la série mexicaine Filles moyennes Et si c’est sur Netflix.

© Channel Once (capture d’écran)La série Average Girls compte sept chapitres au total

la série mexicaine Filles moyennes a été bien accueilli depuis sa sortie en 2018par conséquent, nous vous disons où voir le programme de télévision et si c’est sur netflix.

La série a été initialement lancée par Canal Once, une chaîne de télévision gratuite au Mexique. Basée sur des événements réels, la série « raconte les circonstances qui ont conduit les adolescentes à tomber enceintes« , dit le synopsis du projet.

+ Où peut-on voir la série Average Girls, c’est sur Netflix ?

La série, basée sur des faits réels et qui montre certaines des causes de la grossesse à un âge précoce afin de sensibiliser les jeunes, les parents et les autorités, ce n’est pas sur netflix.

La série pouvait à l’origine être vue à la télévision sur Channel Once, mais actuellement, les sept chapitres de la mini-série peuvent être trouvés sur les chaînes YouTubemais pas sur la chaîne officielle de Canal Once, mais remis en ligne par d’autres utilisateurs.

La série a comporté la participation de célébrités telles que Cécile Suarez, Carmen Madrid et Antoine Fortieren plus du talent de claudia santiago, Caroline Villamil, Camila Calonico, Aurore Gil, Julie Diaz, Jorge Aranda, Nathalie Boussart et Amanda Araïz.

