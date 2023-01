Prix ​​Oscar

Les nominés pour les Oscars 2023 ont été annoncés et All Quiet on the Western Front était l’un des plus remarquables avec un nombre impressionnant de présélections. Où pouvez-vous voir?

Où voir All Quiet on the Western Front, le film nominé aux Oscars 2023.

L’Académie des arts et des sciences du cinéma a présenté ce mardi la liste complète avec toutes les nominations pour le Oscars 2023où des films comme Tout partout tout à la fois Oui Les Banshees d’Inisherin ils ont atteint le plus grand nombre de présélections pour la nuit du 12 mars. Un autre des titres marquants de la matinée était À l’Ouest, rien de nouveau dans différentes grandes catégories.

Cette bande réalisée par Edward Berger et écrite par Erich Maria Remarque et Ian Stokell vient d’Allemagne et sera l’une des représentantes européennes pour la 95e cérémonie des Oscars. Au total, il a reçu 9 nominations, dont Meilleur film et Meilleur film international, où il est en concurrence avec Argentine, 1985un autre des grands candidats de la catégorie.

+Où voir All Quiet on the Western Front

À l’Ouest, rien de nouveauun film allemand de 2 heures et 28 minutes, est disponible dès maintenant sur le service de streaming Netflix. Bien qu’il s’agisse d’une production d’Amusement Park Films et de Sliding Down Rainbows Entertainment qui a atteint pour la première fois des festivals tels que Toronto et des cinémas sélectionnés, sa distribution mondiale a été gérée par la plateforme.

La bande est basée sur le roman du même nom écrit par Erich Maria Remarque, un vétéran allemand qui a fait partie de la Première Guerre mondiale et a vécu le traumatisme qu’il a reproduit dans son livre. Sa prémisse raconte l’histoire passionnante d’un jeune soldat allemand sur le front occidental pendant la Première Guerre mondiale. Paul et ses compagnons font l’expérience directe de la façon dont l’exaltation initiale de la guerre se transforme en désespoir et en peur alors qu’ils se battent pour leur vie – et celle des autres – dans les tranchées.

Daniel Brühl, Albrecht Schuch, Felix Kammerer, Moritz Klaus, Aaron Hilmer, Edin Hasanovic, Devid Striesow et Sebastian Hülk composent le casting principal de ce film qui peut répéter le jalon de parasite en 2019, où il a remporté les deux prix du meilleur film international et du meilleur film. À l’Ouest, rien de nouveau est disponible pour voir à Netflix.

