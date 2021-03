Où trouver Universal Twilight dans Final Fantasy VII Remake

Dans le guide d’aujourd’hui, nous vous dirons comment et où obtenir Universal Twilight dans Final Fantasy VII Remake pour avoir des limites presque infinies.

Une fois que nous avons terminé le jeu, le mode difficile est déverrouillé, celui qui pondra nos œufs de cravate. Pour le rendre plus léger, nous vous disons ce dont vous avez besoin Universal Twilight dans Final Fantasy VII Remake.

C’est un accessoire qui nous met à pleine limite au début des combats et remplit la barre petit à petit. Pour y parvenir, nous devrons d’abord avoir terminé le jeu pour débloquer plus de niveaux dans le simulateur virtuel du bâtiment Shinra.

Il ne sera accessible que lorsque nous traverserons le bâtiment du chapitre 17. Universal Twilight est la récompense que nous obtiendrons si nous parvenons à franchir le niveau « Groupe des 3 VS Confidentiel », qui consiste à affronter une série de boss de la vidéo Jeu.

Ce groupe est composé de toutes les invocations du jeu plus Royal Jewel, l’un des boss secrets les plus compliqués du remake. Dans la vidéo de cet article de l’utilisateur à but non lucratif, nous vous laissons comment les battre en moins de 5 minutes sans trop d’effort.

Universal Twilight est utile pour équiper Aeris, car avec sa limite en tant que Protecteur de la planète, nous pouvons rendre l’équipe invulnérable pendant quelques instants dès le début du combat.