Où trouver / trouver le canon exotique Chug dans Fortnite Chapter 2 | Saison 5

Fortnite La mise à jour 15.30 vient de débarquer, et avec elle est venu un nouveau LTM et quelques nouveaux exotiques! Maintenant, qui n’aime pas les nouvelles armes avec lesquelles jouer ??!?

Où trouver / trouver le canon exotique Chug à Fortnite

Pour obtenir / trouver la nouvelle arme exotique, le Chug Cannon dans Fortnite, vous devez trouver le PNJ appelé Remedy. Remède peut être trouvé à deux endroits sur la carte Zero Point, le premier près de Pleasant Park et le second à Craggy Cliffs.

Remedy est situé au nord-est de Pleasant Park dans une maison à elle seule, appelée Hilltop House. Et à Craggy Cliffs, elle est dans un bâtiment à droite lorsque vous entrez par le sud.

Le Chug Cannon coûte 600 lingots d’or à acheter; cependant, le Chug Cannon utilise des boulons d’arbalète, mais il se recharge en fait tous les 5 coups. La chose étonnante à propos de cet exotique est qu’il vous redonnera 18 points de vie et à vos coéquipiers à chaque fois qu’il sera renvoyé! Si vous êtes en pleine santé, cela vous donnera un bouclier à la place!

Vous ne pouvez trouver le Chug Cannon dans aucun coffre ou couché sur le sol; il ne peut être acquis que via Remedy. C’est l’un des deux exotiques sortis avec 15h30; l’autre était le Burst Quad Launcher.

Si vous ne parvenez pas à trouver Remedy, regardez cette vidéo Youtube!

Pour voir toutes les fuites provenant de la v15.30, rendez-vous sur notre page Leaked Skins et voyez ce qui va se passer dans le futur.