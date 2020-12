Où trouver tous les marchands d’armes cachées à Yakuza: Like A Dragon

Il y a trois marchands d’armes cachés dans Yakuza comme un dragon qui sont des boutiques cachées, le joueur peut trouver et acheter des objets rares et exclusifs, tels que des clés en or. Cela dit, ce serait une bonne idée à un moment donné de les trouver tous car des clés en or sont nécessaires pour ouvrir des coffres-forts en or, qui contiennent un butin rare et puissant à l’intérieur. Continuez à lire ci-dessous pour savoir où trouver tous les emplacements de marchands d’armes cachés.

Comment débloquer des boutiques cachées

Pour débloquer des marchands d’armes cachées, vous devrez, en général, avoir obtenu la compétence de démolition du poste de contremaître pour Ichi et utiliser cette compétence pour supprimer les barricades de deux des magasins cachés. Après cela, vous pourrez utiliser les deux magasins pour acheter des objets rares comme des clés d’or. Cependant, pour la troisième boutique cachée, vous devrez faire quelque chose de complètement différent. Consultez les informations ci-dessous pour savoir comment trouver et déverrouiller les trois magasins de marchands d’armes cachées.

Où trouver Marchand d’armes cachées: Fumie

Comme nous l’avons expliqué dans notre guide des clés d’or, vous devez vous rendre dans le quartier commercial à l’emplacement suivant ci-dessus pour trouver ce magasin de marchands d’armes cachés. Mais pour entrer, vous devez avoir la compétence de démolition de contremaître, alors obtenez-la si vous ne l’avez pas déjà fait. Après cela, dirigez-vous vers l’emplacement dans le quartier commercial et démolissez cette barricade.

Où trouver un revendeur d’armes cachées: Mangekyo

Même accord que le concessionnaire Fumie, mais vous allez un peu au nord pour celui-ci. Pour être exact, vous vous dirigez vers le quartier des bars, où vous avez terminé votre premier emploi chez Hello Work.

Lorsque vous êtes au quartier des bars, localisez un escalier qui monte; sur le côté droit, vous trouverez la barricade que vous devez démolir. Voir l’image ci-dessus pour l’emplacement exact sur la carte et celui ci-dessous pour savoir où le trouver.

Où trouver un revendeur d’armes cachées: Marchand du marché noir

Le dernier est le plus difficile à trouver car il vous oblige à jouer un peu dans le jeu avant qu’il ne se déverrouille; Jusqu’à présent, ne vous inquiétez pas de le localiser car vous le ferez automatiquement en suivant le scénario. Mais peu importe, vous pouvez le trouver à l’emplacement suivant ci-dessus, près de la rue Ijin.

Après cette chasse aux marchands, ce sera tout pour ça Yakuza guider. Mais si vous avez encore faim de guides plus utiles, eh bien, assouvissez votre faim à notre Yakuza page de guide.