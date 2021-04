Où trouver toujours des animaux dans la saison 6 de Fortnite

Fatigué de devoir rechercher des animaux dans Fortnite? Il y a un endroit où ils apparaissent toujours et vous pouvez facilement les chasser.

Dans Fortnite Chapter 2 Season 6, il y a maintenant des animaux sur la carte. Certains sont sympathiques, mais d’autres pas tellement. Les poissons existent depuis longtemps, mais cette saison, des loups, des sangliers, des poulets et des grenouilles sont apparus. Enfin, nous avons les dinosaures que nous pouvons trouver dans le fief furtif ou même dans les zones forestières sur la carte.

Oui les amis. Maintenant, il y a des ravisseurs qui peuvent nous compliquer les choses. De nombreuses missions de la saison 6 de Fortnite tournent autour des animaux et des choses que nous pouvons en tirer. C’est pourquoi nous devons savoir à 100% où les trouver. Il existe plusieurs sites, mais il y a un endroit où ils apparaissent toujours. La seule chose que nous devons garder à l’esprit est que la race, l’espèce qui apparaît, est aléatoire.

Autrement dit, parfois deux rapaces peuvent apparaître, dans un autre gibier un sanglier ou une meute de loups peuvent apparaître. Comme il n’y a pas d’eau à proximité, les seuls animaux qui n’apparaissent pas sont les grenouilles, alors gardez cela à l’esprit.

La première chose à faire est de bien s’équiper. Les loups, les sangliers et les rapaces sont des animaux qui nous attaqueront lorsqu’ils nous verront. Dans la zone que nous vous montrons, il y a pas mal de maisons avec un très bon butin. Une fois armés jusqu’aux dents, et si cela peut être avec toute notre vie et notre bouclier, nous y allons si nous avons besoin de viande, d’os, de plumes, de crocs ou de dents.

