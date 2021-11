Où trouver les packages cachés de GTA 3

CHIN FAI PS4 Controller Contrôleur Housse de Protection de la Peau avec 8 poignées de Pouce, antidérapant en Silicone Skin Grip Protector Housse de Protection pour Sony PS4/ Slim/Pro Controller

【TYPE:】 Contrôleur personnalisable PlaySation 4 (Sony PS4 /SLIM /PRO) housse de contrôleur de haute qualité Compatible avec les contrôleurs PS4 JDM-011, JDM-001, JDM-020, JDM-030, JDM-040, JDM-050, JDM-065 . 【CARACTÉRISTIQUE&FONCTION:】 Kit de revêtement en silicone antidérapant pour manette PlayStation 4 PS4 /SLIM /PRO, offre une protection et une meilleure prise en main pendant le jeu, empêche le glissement. 【SIZE&MATERIAL:】 16 (Longueur)X13Largeur)X5.5 (Haute)cm, Matériau silicone spécial écologique. Il n'est PAS un caoutchouc, gel, plastique, cuir ou un étui rigide, il est lisse et doux au toucher, parfaitement assorti à votre PlaySation 4. 【DESIGN&INSTALL:】 FPS pro Pro Thumb Grips x 8 inclus pour améliorer l'expérience de bâton analogique, en particulier dans les jeux FPS obtenir plus de précision. Il est facile à installer et à enlever, améliore la sensation d'adhérence et améliore votre expérience de jeu avec cette housse en silicone antidérapante. 【FORFAIT&GARANTIE:】 Package inclus: 1pc x Controller Silicone Skin + 8pcs x FPS Thumb Grips Note: Les contrôleurs PS4 ne sont pas inclus. Le magasin d'amazonie CHINFAI vous offre une garantie de 3 ans sur la qualité et un service 100% satisfait ou remboursé.(PS: La peau de contrôleur PS4 abordable peut non seulement vous permettre de profiter d'un toucher agréable tout en jouant, mais aussi de protéger votre contrôleur contre les chocs, les égratignures.