Où trouver les graffitis de GTA San Andreas

Avec la relance des classiques GTA, nous vous apportons les meilleurs guides pour chaque jeu. Emplacement des graffitis pour GTA San Andreas.

Rockstar Games nous a donné de longues dents avec la relance des classiques de GTA. La trilogie qui a révolutionné l’industrie à l’époque de la PlayStation 2 revient avec un nouveau lifting, mais en conservant l’essence des originaux. Nous vous montrons l’emplacement du graffitis de GTA San Andreas.

Le guide provient de la vidéo de la série GTA qui, dans la vidéo ci-dessous, montre l’emplacement des 100 graffitis que l’on peut trouver à Los Santos. N’oubliez pas de toujours porter le spray à la main, car vous trouverez beaucoup de ces graffitis lors de vos promenades dans la ville et cela vous évitera sûrement beaucoup de travail.

Bien sûr, chaque objet de collection a sa récompense. Dans GTA San Andreas, pour avoir peint tous les graffitis de la ville natale de CJ, nous aurons plusieurs récompenses. Le plus direct sera une augmentation du respect, vous savez, de la « monnaie » avec laquelle ils nous paient à Los Santos. Si nous peignons tous les graffitis, nos membres de gangs porteront de meilleures armes, comme le tout-puissant Desert Eagle. Par contre, chez CJ on trouvera un AK-47, un Tec-9, un fusil à canon scié et des cocktails Molotov.

Ci-dessous, nous vous laissons la carte avec l’emplacement de tous les graffitis, au cas où vous ne voudriez pas voir la vidéo. La conception de celui-ci est de la responsabilité des gars de GTA Fandom.

Et tout cela est coupable. Pour plus de guides GTA, n’hésitez pas à visiter notre section sur le Web, où vous trouverez des guides comme celui-ci et plus, liés à d’autres jeux tels que Fortnite, Borderlands ou Hitman.