Où trouver les dernières photos de Mars du rover Perseverance de la NASA

Le rover le plus puissant de la NASA à ce jour renvoie régulièrement des images de la planète rouge, et vous pouvez rester à jour sur les derniers instantanés de la Persévérance vagabond.

Tout comme pour les autres missions de la NASA, le hub photo de toutes les cartes postales Perseverance est celui du rover. galerie « images brutes » . Ces images sont les images brutes non traitées qui sont envoyées depuis la surface martienne, avant qu’elles ne soient corrigées en couleur ou autrement modifiées pour une diffusion publique.

La NASA collecte également périodiquement des images brutes dans des panoramas ou les colorie, ce qui fournit plus de contexte. Le plein la galerie de ces images modifiées est ici . Ce sont également les images que vous avez tendance à voir lors des conférences de presse et dans les articles de 45secondes.fr, car elles ont été rendues un peu plus jolies pour la consommation publique.

Le Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA a pris plusieurs photos de l’atterrissage de Perseverance; sa caméra HIRISE (High Resolution Imaging Experiment) télécharge régulièrement des images sur ce site Web . L’orbiteur pourra peut-être capturer plus d’images de Persévérance se déplaçant à la surface dans les semaines à venir, alors restez à l’écoute.

Bien sûr, vous pouvez également suivre ce qui se passe avec la mission sur les réseaux sociaux. Mentionner chaque flux Twitter, Instagram ou Flickr qui joue avec des images de rover serait une tâche épique, nous allons donc nous concentrer sur quelques exemples qui se concentrent (à nouveau) sur la NASA ou le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, qui héberge les opérations de rover.

Le Bot d’images de persévérance sur Twitter publie régulièrement de nouvelles images brutes, offrant d’excellents rappels pour revisiter la galerie de la NASA. Une autre excellente ressource vient de Kevin Gill, qui travaille officiellement comme ingénieur logiciel au Jet Propulsion Laboratory de la NASA; pendant son temps libre, Gill traite les images de Perseverance et d’autres missions, affichant les résultats incroyables vers une page Flickr et sur Twitter .

Assurez-vous également de suivre les flux de médias sociaux de la mission Persévérance de la NASA, qui fournissent des mises à jour constantes sur toutes les activités du rover, y compris les images jolies destinées à la consommation publique. Vous pouvez suivre la mission sur Twitter ou sur Facebook ; La NASA a également de nombreux flux de médias sociaux où vous pouvez voir quelques images de Percy mélangées à d’autres choses.

Savoir quand chercher des images pourrait être un travail à plein temps en soi, mais heureusement, la planétaire Emily Lakdawalla (anciennement de la Planetary Society) a publié un fil Twitter informatif sur la façon de rester au top du travail du rover.

En termes simples, la plupart des activités de rover ont tendance à se produire entre 10 h et 17 h, heure locale sur Mars, qui est la période la plus chaude de la journée. Pour relayer les images, le rover doit également être en vue de MRO, l’orbiteur habituel pour envoyer des images vers la Terre, bien que cela varie également. Puisque « Heure de Mars « fonctionne sur un » Jour de la Terre « de 24 heures et 37 minutes doit être pris en compte, le temps de téléchargement varie – mais le fil de discussion de Lakdawalla vous indique le meilleur moment pour jeter un œil.

