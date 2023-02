Où trouver les cartes-clés dans Sons of the Forest ? Emplacements de toutes les cartes-clés

Tôt ou tard, vous serez dans Fils de la forêt rencontrez des zones secrètes et d’anciennes installations de recherche qui sont importantes pour la progression de l’histoire. Des objets de valeur vous attendent ici, mais aussi des portes verrouillées, qui ne peuvent être ouvertes qu’avec celle qui convient carte-clé peut être ouvert.

Dans les lignes suivantes, nous vous expliquerons comment trouver toutes les cartes-clés dans « Sons of the Forest » et à quoi vous pouvez les utiliser exactement.

Comment trouver toutes les cartes-clés ?

Jusqu’à présent, nous avons trouvé trois cartes-clés différentes dans Sons of the Forest. Il s’agit de la Clé d’entretienle Carte-clé VIP et le Carte-clé invité. Il est important que vous mettiez ces cartes-clés dans doit trouver exactement cette commande.

Mais avant de pouvoir commencer à chercher les cartes-clés, vous devez d’abord obtenir le pistolet à corde et le équipement de plongé Pour arriver au pelle obtenir. Ce n’est que lorsque vous avez ces trois éléments dans votre inventaire que vous pouvez rechercher les cartes-clés.

© Endnight Games/45secondes.fr

Emplacement de la carte-clé de maintenance

Au Clé d’entretien pour s’y rendre il faut se rendre au signal GPS vert au nord-ouest de la grande montagne. Nous vous montrons l’emplacement sur la carte suivante.

Emplacement de la carte-clé VIP

La carte-clé VIP vous oblige également à vous déplacer vers un point vert clignotant sur la carte. À ce stade, vous trouverez une entrée de grotte avec deux voiturettes de golf devant. Traversez la grotte jusqu’à une trappe puis descendez l’échelle pour entrer dans un mystérieux laboratoire.

Traversez maintenant la pièce et vous trouverez une porte au fond qui nécessite une carte-clé pour s’ouvrir. Vous avez déjà cette carte-clé en votre possession. Suivez maintenant le couloir à travers le laboratoire, passez devant toutes les plantes et dans le couloir sombre devant vous. Tournez à gauche et descendez les marches avant de tourner à nouveau à gauche pour accéder à d’autres pièces. Maintenant, vous devez patauger dans un peu d’eau, mais vous n’avez pas besoin de l’équipement de plongée à ce stade.

Vous atteignez un autre couloir sombre. Sur la gauche, vous verrez une porte ouverte qui vous mènera à un nouveau passage. Une série d’étapes vous mènera maintenant dans une salle de sécurité. Dans cette salle très vous moniteurs et un interrupteur près duquel le Carte-clé VIP mensonges.

Emplacement de la carte-clé invité

De plus, avec la carte-clé d’invité, vous devez suivre un point vert clignotant qui s’affiche sur votre carte.

Arrivé à l’endroit marqué, vous trouverez une autre grotte. Une fois à l’intérieur, vous trouverez une autre installation de recherche avec de longs couloirs. L’imprimante 3D vous attend dans la première salle. Suivez le passage jusqu’au bout et tournez à droite au bout. Devant vous, vous verrez à nouveau une porte de sécurité qui ne peut être ouverte qu’avec une carte-clé.

Donc, à ce stade, utilisez la carte-clé VIP pour accéder, puis passez par le laboratoire. Empruntez maintenant l’escalier en colimaçon devant vous pour monter à l’étage. Une fois à l’étage supérieur, passez devant les transats de la piscine et entrez dans le bar.Sur le côté droit du bar, près de l’enseigne au néon de la discothèque, vous les trouverez sur la table au milieu de la cabine carte-clé d’invité.