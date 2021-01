Où trouver le nain à Stardew Valley

Stardew Valley abrite de nombreux PNJ dans le jeu, que vous rencontrerez pour la plupart en effectuant la première quête du jeu, qui vous demandera de les rencontrer tous. Cependant, cette quête ne s’applique qu’aux PNJ de la ville, et vous devrez toujours chercher L’un d’eux est connu sous le nom de Nain, et vous aurez besoin de faire quelques exercices pour le trouver.

Comment trouver le nain à Stardew Valley

Le Nain est un personnage mystérieux de Stardew Valley, et pour le trouver, vous devrez vous rendre à la mine. Cela dit, pour trouver le Nain, commencez par vous diriger vers la mine, mais avant de le faire, assurez-vous d’avoir une pioche en acier ou une bombe en cerisier.

En effet, vous devrez faire sauter un rocher bloquant un chemin vers la droite à l’intérieur de la mine. Une fois que le rocher est parti, vous pouvez trouver le nain tout le chemin vers la droite; mais vous ne pourrez pas encore interagir avec lui, car il parle en nain.

Pour comprendre le Nain, vous devrez trouver quatre parchemins nains et les donner au musée Dwarvish Translation Guide; cet objet vous aidera à comprendre le PNJ nain. Vous pouvez trouver les parchemins nains à l’intérieur de la mine ou de la caverne du crâne alors que le butin tombe des différents ennemis dans les niveaux inférieurs de la mine. Vous pouvez également trouver des rouleaux nains en labourant le sol avec une houe sur n’importe quel étage de la mine ou de la caverne.

Une fois que vous avez rassemblé les quatre rouleaux, ramenez-les au musée et donnez-les. Après cela, vous obtiendrez le traducteur dont vous avez besoin pour parler au Nain, qui débloquera ensuite un PNJ marchand unique qui vendra les objets suivants ci-dessous.

Friandise du mineur

Rarecrow Six

Cairn de pierre

Élixir de vie

Huile d’ail

Plancher vieilli

Bombe cerise

Bombe

Méga bombe

