Où Trouver Le Marteau De Thor Dans `` Fortnite ''

Fortnite

Crédit: Epic Games

Non, vous ne pouvez pas le ramasser. Qui pensez-vous être, Captain America? En fait, même si vous êtes Captain America, vous ne pouvez pas prendre le marteau, car cela ne fonctionnerait pas vraiment avec toute la partie «jeu» de ce jeu. Quoi qu’il en soit, une nouvelle page de bandes dessinées est disponible aujourd’hui dans Fortnite, et cette fois, il y a un élément dans le jeu à cette histoire de l’arrivée de Thor au Fortnite l’île aussi.

Dans l’histoire, Thor se retrouve en train de perdre son emprise sur lui-même alors qu’il se trouve sous l’assaut d’une banane, d’un étrange Goth Raven et d’un chaton en costume de mech, ce qui est parfaitement compréhensible même pour un dieu du tonnerre qui semble le passé. L’île, à sa manière, le sape de ses souvenirs et de son sens de soi au point qu’il lâche même son marteau.

Si vous voulez aller voir le marteau vous-même, vous pouvez: c’est juste au sud-ouest de Salty Springs dans un petit cratère qui ne semble pas encore être étiqueté sur la mini-carte. Quoi qu’il en soit, voici où vous pouvez le trouver:

Fortnite

Crédit: Epic Games

Vous ne pouvez pas en faire grand-chose pour le moment, mais j’ai le sentiment que cette chose va être ajoutée en tant qu’arme mythique au cours de la saison prochaine, probablement avec un tas d’autres armes mythiques super-héros: vous pouvez Je n’ai pas de super-héros sans super pouvoirs, après tout.

Je suis cependant intéressé par la manière dont Fortnite utilise l’introduction de Thor pour faire la lumière sur sa propre fiction particulière. L’île existe dans ces cycles étranges et constants de mort et de renaissance, à la fois d’un match à l’autre et d’une saison à l’autre. Surtout, c’est comme ça que vous créez un jeu, et nous n’y prêtons pas trop attention. Mais la bande dessinée semble intéressée à explorer l’effet que l’île elle-même a sur ses habitants, et elle rappelle comment ils sont arrivés à être piégés dans cette bataille royale de manière intéressante.

Nous verrons ce qui se passe alors que la bande dessinée continue vers sa conclusion palpitante. Jusqu’à présent, c’est plus intéressant que je ne le pensais, ce qui est toujours une bonne surprise.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂