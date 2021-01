Où trouver le Baby Yoda Rosca de Reyes au Mexique

À la fin de 2019, le monde a vu pour la première fois ‘The Mandalorian’, la série de l’univers Star Wars, créée par Jon Favreau. Cette production du service de streaming Disney + a rapidement réussi à conquérir les fans de la franchise grâce à son histoire intéressante, mais aussi en ajoutant un assaisonnement supplémentaire qui n’a pas failli: le personnage «Bébé Yoda».

Ce surnom a été donné par les fans, car son apparence était similaire à celle de l’ancien maître Jedi. De nombreuses théories ont été tissées concernant son environnement, et progressivement nous avons appris à en savoir plus dans la deuxième saison. L’un des plus grands mystères autour de lui était son nom et il a finalement été révélé: «Grogu». Bien que son nom ait déjà été établi, les abonnés continueront à se référer à lui par son premier surnom.

Cette fois, c’est à nouveau une nouvelle, non pas à cause de la série, mais parce que le jour des trois rois approche et que sur les réseaux sociaux on faisait la promotion Fil ‘Baby Yoda’, se positionnant comme l’une des figures les plus appréciées du moment. Où pouvez-vous l’obtenir? Voyez à quoi ça ressemble!

Ce fil de ‘Grogu’, vous pouvez l’obtenir dans les réseaux sociaux de Nourriture Kraneo (Facebook / Instagram) et sera disponible du 2 au 5 janvier, c’est-à-dire qu’aujourd’hui est le dernier jour pour commander. Les prix varient en fonction de leur taille: grand (350 €) et individuel (80 €). Le restaurant a été contraint de prendre ces mesures et a fermé ses portes en raison de la pandémie de Covid-19, mais ils ont réussi à se démarquer avec ce concept thématique.

La fin de «Bébé Yoda» dans ‘The Mandalorian’ C’était très émouvant pour les fans après les adieux avec j’envoie et son départ avec Luke Skywalker. Il n’a pas encore été confirmé si elle fera partie de la saison 3, mais étant une pièce importante du puzzle de cette série, elle dira sûrement présente.