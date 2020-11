Où trouver la racine de la montagne dans Assassin’s Creed: Valhalla

Pendant notre séjour à Asgard, il nous sera demandé de trouver la racine de la montagne. Nous vous montrons où trouver cet objet dans Assassin’s Creed: Valhalla.

Dans l’une des missions Asgard, un endroit que nous avons visité dans une vision, nous devrons trouver la racine de la montagne. Cet objet est situé sur la plus haute montagne d’Asgard, et vous devrez pratiquement tout escalader pour pouvoir en obtenir la racine.

Comment trouver la racine de la montagne à Asgard

La bonne chose est qu’au sommet de la montagne, nous avons un site à synchroniser. Alors oui ou oui il faut gravir la montagne. Ce n’est pas si fastidieux non plus. En téléchargeant et en synchronisant, nous pouvons faire un acte de foi. Quand nous quitterons la paille, nous verrons la pierre dont nous avons besoin. Nous ne pouvons pas encore l’attraper. Dans le menu circulaire, choisissez la torche et lancez-la sur la pierre. Celui-ci brûlera. Une fois brûlé, nous devons le lancer sur le prochain rebord de la montagne.

Il tombera complètement dans un petit lac, il germera et nous pourrons obtenir la graine nécessaire pour le livrer au forgeron d’Asgard. De cette façon, nous aurons obtenu la racine de la montagne maudite qui, comme le puits d’Asgard, donne des maux de tête aux joueurs parce qu’ils ne savent pas quoi faire. Dans la vidéo, vous avez détaillé tout ce que vous devez faire étape par étape.

Assassin’s Creed: Valhalla est le dernier jeu vidéo de la saga des assassins d’Ubisoft. Il est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PC, Xbox Series X et sur PlayStation 5. La version à laquelle nous jouons pour analyser est la Xbox One. Restez à l’écoute car ces jours-ci nous aurons des analyses et plus de guides sur Assassin’s Creed: Valhalla.

