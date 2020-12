Dans la ville nocturne, vous rencontrerez sans aucun doute beaucoup d’œufs de Pâques ou même des tonnes de camées reconnaissables au fur et à mesure que vous progresserez dans le jeu. L’un des plus intéressants en ce moment est un développeur de jeux légendaire, que nous pensons avoir. Il a créé de petits jeux tels que Metal Gear Solid et Death Stranding … ouais, minuscule.

Où trouver Hideo Kojima dans Cyberpunk 2077

Pour trouver Hideo Kojima dans Cyberpunk 2077, vous devez d’abord vous frayer un chemin à travers l’histoire principale jusqu’à ce que vous arriviez à The Heist Mission. Dans le cadre de cette mission, vous êtes chargé de vous diriger vers Konpeki Plaza pour voler l’endroit. Cependant, si vous vérifiez d’abord dans le coin de la barre, vous remplirez le camée de Hideo Kojima.

Dans The Heist Mission, vous et Jackie entrez dans le Konpeki Plaza pour caser l’articulation avant le début du vol. Dans le hall, vous pouvez soit monter l’ascenseur pour continuer la mission, soit explorer, principalement le bar, qui est facultatif. Bien sûr, dirigez-vous à l’intérieur du bar et dans le coin arrière à droite, vous trouverez un personnage appelé Oshima, qui est en fait Hideo Kojima.

En relation: Cyberpunk 2077 – Liste des trophées et des succès

En approchant de l’heure, vous pouvez entendre ce que dit Oshima; il parle de films et de sa procédure de création. Si vous attendez assez longtemps, il arrêtera de parler et vous pourrez en quelque sorte interagir avec lui. Hideo ou Oshima ne vous diront que quelques lignes de dialogue, par exemple vous demander si vous avez entendu parler de son travail ou si vous avez apporté un argumentaire pour lui.

C’est un œuf de Pâques très sournois de Hideo Kojima que beaucoup pourraient manquer lors de leur première partie de Cyberpunk 2077. C’est vraiment un grand hommage à un développeur de jeux aussi estimé, comme Death Stranding de Hideo, avait des tonnes de camées en vedette bien!

Pour plus de guides sur Cyberpunk 2077, nous sommes là pour vous! Voici comment économiser dans Cyberpunk 2077, et voici comment obtenir des implants dans Cyberpunk 2077!