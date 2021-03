Où trouver et chasser les animaux sauvages

C’est probablement le défi le plus difficile. La chasse aux animaux sauvages dans la saison 6 de Fortnite est compliquée par l’absence de zone de chasse spécifique.

Les animaux sauvages à Fortnite ils peuvent être chassés. Des loups, des sangliers et des grenouilles apparaissent sur la carte tentaculaire, mais il y a un problème. Ces animaux apparaissent au hasard. Ils n’ont pas spécifiquement de point où ils sortent toujours et peuvent ou non se trouver dans des zones forestières, des champs sauvages ou près de l’eau des rivières et des lacs.

Pour relever ce défi, nous devons tuer plusieurs animaux sauvages qui peuvent être des loups, des sangliers ou des grenouilles. Les premiers nous donneront des os et de la viande, parfaits pour pouvoir améliorer nos armes ou créer la cape du chasseur. Ceux-ci se trouvent dans les forêts et les zones sauvages. Les grenouilles sont plus faciles à voir car elles sautent lorsque nous passons près des rivières et des lacs. Ils mourront d’un seul coup, mais il est difficile de les toucher lorsqu’ils se déplacent. Attendez qu’ils restent immobiles, puis tirez.

Contrairement aux grenouilles, les loups et les sangliers attaqueront, alors face à eux, préparez-vous avec des armes et des munitions. Une autre façon d’obtenir des os, si c’est ce que vous recherchez, est dans les nouveaux villages qui sont apparus là où auparavant il y avait un vaste désert. Écrasez les tables, les côtes sur le sol et les poteaux avec des crânes sur leurs extrémités.

