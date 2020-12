Où trouver des pièces de voiture dans Fortnite Chapitre 2: Saison 5, semaine 2

Cette quête épique est encore une fois assez facile à faire. Cela pourrait être difficile si vous deviez détruire des voitures et espérer une goutte. Mais non, vous pouvez simplement vous rendre à deux endroits et obtenir les trois!

Où trouver des pièces de voiture

Pour ce défi, vous devez trouver 3 pièces de voiture pour terminer cette quête épique dans Fornite. Lorsque vous tombez, dirigez-vous vers le point de repère Voitures compactes, à l’est de Docks sales, puis à l’intérieur Docks sales, la zone sud-est. Dans ces deux zones, vous trouverez les trois pièces automobiles dont vous avez besoin pour terminer cette quête épique.

Deux des pièces de voiture ne sont que des objets trouvés sur le sol à certains endroits. Vous n’avez pas besoin de casser ou de détruire quoi que ce soit pour faire tomber les pièces de la voiture. Vous les trouvez simplement allongés sur le sol en attendant d’être ramassés. Mais un, vous devez détruire un conteneur de stockage pour le trouver.

À l’intérieur Voitures compactes, vous trouverez deux des parties, explorez simplement la petite zone, et vous les trouverez facilement.

Cependant, dans Docks sales, vous devez détruire un conteneur de stockage bleu dans la partie sud-est pour trouver la partie de voiture cachée en dessous.

Si vous ne parvenez pas à trouver les trois pièces de voiture, regardez cette vidéo YouTube ci-dessous!

Ceci est la troisième quête épique de la semaine 2; pour les autres, consultez notre Fortnite Season 5: Week 2 Challenges Guide. Pour plus de détails sur les défis et informations de la saison 5, semaine 2, nous sommes là pour vous!