Où trouver des fers à cheval pour GTA San Andreas

Rockstar Games nous a donné de longues dents avec la relance des classiques de GTA. La trilogie qui a révolutionné l’industrie à l’époque de la PlayStation 2 revient avec un nouveau lifting, mais en conservant l’essence des originaux. Nous vous montrons l’emplacement du fers à cheval pour GTA San Andreas.

Le guide provient de la vidéo de la série GTA qui, dans la vidéo ci-dessous, montre l’emplacement des 50 fers à cheval que l’on peut trouver à Las Venturas, la troisième ville de San Andreas. Pour ces objets de collection, il n’y a pas de conseil particulier, à part être vigilant.

Les fers à cheval remplissent presque la même fonction que les graffitis de Los Santos, mais à Las Venturas. Ainsi, localiser les 50 qui sont éparpillés dans la ville nous rapportera 100 000 dollars et quatre armes dans le casino The Four Dragons. Les armes sont : un M4, un fusil de combat, un SMG et quelques explosifs télécommandés. De plus, cela augmentera notre chance, mais cela n’a pas beaucoup d’impact.

Ci-dessous, nous vous laissons la carte avec l’emplacement de tous les fers à cheval, au cas où vous ne voudriez pas voir la vidéo. La conception de celui-ci est de la responsabilité des gars de GTA Fandom.

