Où trouver de l’os dans la saison 6 de Fortnite pour les objets et les armes

Il est important de trouver des matériaux dans la saison 6 de Fortnite. Nous vous disons où trouver des os facilement, simplement et pour toute la famille.

Depuis la saison dernière, les tables de mise à niveau des armes dans Fortnite ont disparu. Plusieurs PNJ ou personnages sont apparus sur la carte et nous ont donné l’opportunité d’améliorer et d’acheter des armes exotiques. Mais maintenant, Epic Games va encore plus loin et nous devrons améliorer le Armes fortnites avec os, viande ou pièces mécaniques.

Les pièces mécaniques sont obtenues en détruisant des véhicules, mais les os de Fortnite sont encore un peu plus ignorants. La zone centrale de la carte ne comporte plus un immense désert. Ils ont semblé des zones et des villes nouvelles. C’est dans ces villages que nous trouverons l’os désiré. Les tables dans leurs chambres, les côtes géantes qui reposent sur le sol et même les crânes posés sur des bâtons nous donneront l’os apprécié.

Une fois que nous avons suffisamment de matériel, nous pouvons améliorer nos armes et même créer des objets tels que la cape du chasseur. Une autre façon d’obtenir des os est de tuer des animaux sauvages. Ceux-ci apparaissent au hasard autour de la scène. Nous trouverons des loups et des sangliers dans les zones forestières, les champs et ils nous donneront également de la viande. Nous pouvons chasser d’autres animaux comme les grenouilles, mais ils ne nous donneront pas d’os dans Fortnite ou la viande désirée pour créer certains objets.

Améliorer les armes une fois que nous avons le matériel est très simple. Il vous suffit d’entrer dans le menu et d’améliorer l’arme que vous souhaitez. Même si nous avons le matériel, nous pouvons appuyer sur le bouton triangle sur un os ou un objet mécanique pour améliorer l’arme que nous avons équipée.